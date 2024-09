La octava jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 tuvo como resultado destacado el triunfo de Colombia por 2-1 ante Argentina, un encuentro que terminó en polémica por la actuación de los árbitros chilenos, que lideró Piero Maza.

En particular, por la acción que derivó en el penal que convirtió James Rodríguez, que para los trasandinos no fue, que en principio no se cobró, pero que tras la intervención del VAR, que manejaba el también nacional Juan Lara, se decretó la pena máxima.

De hecho, en las últimas horas aparecieron los audios de la polémica acción, donde si bien Maza señala en primera instancia que “no veo falta“, los jueces en la cabina le mostraron imágenes de la falta a Daniel Muñoz, y le indicaron que “el defensa no toca el balón y con el pie recogido lo derriba“. Es así que cobra penal para Colombia.

El llanto de Argentina contra Piero Maza

Luego del partido, como era esperable, llegaron los descargos desde la Albiceleste, los cuales fueron dirigidos hacia el equipo arbitral chileno. Quien lideró las críticas fue su técnico Lionel Scaloni, que los acusó de condicionar el encuentro.

“Muñoz (jugador que recibió la falta) fue el único que no protestó. Ese penal el único que lo vio fue el árbitro y los cinco del VAR“, afirma el DT de Argentina, para luego agregar que “nosotros hicimos los más difícil que fue empatar empezando el segundo tiempo, pero el penal nos condicionó“.

Además, Scaloni sostiene que “el equipo hizo un buen trabajo a pesar de las circunstancias, dimos cara en todo momento e incluso en determinado momento pudimos ganar, pero el penal cambió las cosas“, en referencia a Piero Maza.

