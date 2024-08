Haaland manda a la punta del cerro a campeón mundial de Argentina: "Me pisoteó, me empujó"

La Premier League siempre entrega noticias y polémicas, algo que ocurrió el pasado fin de semana tras el duelo entre Chelsea y Manchester City, que terminó con triunfo para el elenco de Pep Guardiola por 2-0.

El que se molestó mucho con los rivales a pesar del triunfo fue Erling Haaland, quien anotó un gol pero se calentó con el argentino Enzo Fernández por la manera en que lo marcaba en las pelotas detenidas.

De hecho entre las quejas del noruego, se escuchó un fuerte insulto en inglés que no pasó desapercibido: “Fucking shithead” (cabeza de mierda), le señaló al volante de la Scaloneta.

Erling Haaland se molestó con Enzo Fernández en el Chelsea-Manchester City

El enfado de Haaland

Un hecho al que después del encuentro Haaland se refirió, asegurando que el argentino lo estuvo marcando de manera poco amistosa, lo cual lo encontró una deslealtad.

Muy descontento, indicó el delantero del City que “todo el tiempo me pisoteó, me empujó y todo. Y no sólo él. No sé qué es lo que quería, pero eso es lo que hizo”.

Un asunto que en Argentina repercutió mucho, pues indicaron que esa es la manera normal y correcta en que se debe anular a un jugador peligroso, por lo que no entendieron los reclamos.

Además que la diferencia física entre ambos es evidente, pues Haaland mide 1.94 metros, mientras que Fernández apenas alcanza 1,78 metros. Por ende, necesitaba estar muy pegado al europeo.