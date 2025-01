La FIFA está en el centro de la controversia por su falta de acción ante el polémico video en que Enzo Fernández y otros jugadores de la selección argentina cantan una canción racista hacia futbolistas franceses.

Si bien el incidente ocurrió en julio del año pasado y la FIFA había prometido investigar, todavía no hay novedades claras ni sanciones para los implicados. Ahora, la organización británica Kick It Out pide respuestas de la entidad.

Kick It Out exige respuestas a la FIFA

Kick It Out, organización defensora de la lucha contra la discriminación en el fútbol, envió una carta a la FIFA pidiendo una aclaración sobre las medidas que está tomando respecto al video viral.

En el video, grabado en el bus del equipo tras la victoria de Argentina en la Copa América, los futbolistas cantaban una canción con contenido racista y transfóbico sobre los jugadores franceses.

La FIFA había asegurado que investigaría el asunto, pero hasta ahora no se ha comunicado ninguna resolución ni sanción.

¿Por qué no hay sanción para Enzo Fernández?

La falta de acción por parte de la FIFA generó indignación, especialmente después de que el incidente fuera ampliamente criticado por la Federación Francesa de Fútbol.

A pesar de que Enzo Fernández se disculpó públicamente y realizó una donación a una organización contra la discriminación, Kick It Out insiste en que la FIFA debe tomar medidas más firmes.

El director ejecutivo de Kick It Out, Samuel Okafor, dijo que la falta de respuestas claras genera “profunda preocupación” por la falta de transparencia e inacción en este caso.