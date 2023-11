Mauricio Pinilla se convirtió en una de las revelaciones de la televisión durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El exfutbolista fungió como comentarista deportivo en TVN y, aunque ya se conocía su potencial, en esta faceta la rompió. Esta semana, sin embargo, lo funaron.

La periodista Paula Escobar habló en el programa farandulero Que Te Lo Digo, que emite Sergio Rojas en su Instagram todas las semanas. Allí relató que los vecinos se contactaron con ella para revelar que los carretes del otrora jugador de Universidad de Chile los tienen aburridos.

“Me llamaron a mi teléfono rojo de emergencia para contarme lo siguiente: el domingo, como algo habitual, se hizo una fiesta hasta altas horas de la noche, bulliciosa, con escándalo, las personas entraban y salían. Estamos hablando de mujeres jóvenes”, comentó Escobar.

Según la periodista “yo preguntaba ‘¿el grupo etario más o menos cuántos años tenía?’. ‘Entre 25 y 30’. Nadie conocido. Esta persona dueña del carrete era el único famoso. Mauricio Pinilla tiene a los vecinos del sector de Santa Teresa de Lo Barnechea hasta más arriba de la coronilla con sus fiestas”, añadió.

Paula Escobar reveló que “estuve averiguando quiénes pueden haber sido las convocadas a este carrete donde no había ningún famoso. Mauricio Pinilla no se junta con ningún futbolista, no tiene ningún amigo de la tele. Eran puros NN, muy jóvenes, sobre todo las chiquillas que fueron”.

Pero eso no es todo, ya que la comunicadora habló de las invitadas a las fiestas. “Me estuve metiendo a las redes sociales y más o menos vi el perfil. Preguntan si estaba la Nathy Chilena. No, el perfil era otro, no sé si mejor o peor, pero era otro”, agregó.

“Lo relevante es que me llega la denuncia así como ‘de verdad Mauricio nos tiene hasta acá, porque es un desfile de señoritas jóvenes, y hace carretes a destajo’. Yo me acuerdo que él mismo había salido diciendo que estaba en retrospección, que se iba a tomar un tiempo para estar cerca de su familia. Pero al parecer esa es la realidad de Mauricio”, sentenció.

En el mismo programa, el panelista Luis Sandoval descartó el regreso de Mauricio Pinilla con Gissella Gallardo, la madre de sus hijos. “Esto viene a echar por tierra estos rumores de que estaban volviendo con Gissella. Si es así, no existe ninguna posibilidad”, manifestó.

“Me dicen que él habría invitado a muchas mujeres que no conoce y que simplemente ellas van a carretes para divertirse, compartir, y quién sabe si existe algo más. Preguntan si eran solo mujeres. No. Eran hombres y mujeres, pero te estoy hablando de hombres jóvenes. Pinilla se está juntando con gente menor”, remataron.

¿Cuántos títulos ganó Pinilla con la Roja?

Mauricio Pinilla fue campeón con la Selección Chilena en la Copa América de Chile 2015 y la edición Centenario en Estados Unidos 2016, donde en ambas definiciones el perdedor fue Argentina.

