Ronald Fuentes pegó un grito a poco del final del primer tiempo que graficó el nivel de la Unión Española. “¡Jueguen hacia adelante!”, exigió el director técnico en el Clásico de Colonias que el cuadro hispano perdió por 2-1 ante Palestino en el Municipal de La Cisterna.

Al DT de los hispanos no le gustó para nada lo hecho por su equipo en la primera parte. Y lo dejó claro en la rueda de prensa pospartido. “Seis partidos que hemos regalado el primer tiempo y perdido. Trabajamos para mejorar, lamentablemente no llevamos a cabo el plan de juego. Cuando nos hacen el gol nos acordamos de lo que trabajamos y planificamos. Pero no nos está alcanzando”, afirmó.

El cuadro de colectividad española suma seis partidos sin victorias en la campaña: uno en la CopaChile y cinco por el Campeonato Nacional 2023. “Estuve conversando con los muchachos para cambiar esa actitud negativa de pensar que los partidos son abordables y fáciles. Cuando queremos meternos en el partido ya no estamos. Hay que cambiar algunas cosas, seguro algunos nombres también”, añadió Fuentes.

“En el primer tiempo no tuvimos movilidad ni carácter para jugar como corresponde. Cuando quisimos hacerlo, Palestino ya dominaba y nos complicó. En el segundo tiempo tuvimos ocasiones claras, pero tomamos malas decisiones. No ejecutamos centros como corresponde”, apuntó también Ronald Fuentes, muy desconcertado por la primera mitad del equipo.

Ronald Fuentes adelanta “cambios radicales” para la Unión Española

Ronald Fuentes sabe que hay que dar un golpe de timón para corregir el rumbo de Unión Española. Pero tiene más o menos claro el diagnóstico. “Cometemos errores en decisiones y de movilidad. En este partido no generamos mucho, pero aun así pudimos empatar y tuvimos un par de jugadas para ponernos en ventaja. Pero no lo aprovechamos. Hay que hacer algunos cambios radicales”, sentenció.

“La idea es hacer lo que se hizo el segundo tiempo. Ser más protagonista, tener asociaciones. Fuimos contundentes para presionar cuando lo hicimos. Pero en una jugada que lo dejamos de hacer vino una pelota larga y nos hacen el gol. Estuvimos asertivos muchas veces y cuando no lo hicimos, perdimos el partido. Hay cosas que seguir corrigiendo para volver al triunfo contra Curicó Unido”, manifestó Chilenita.

Sobre los objetivos, el defensor central mundialista con la Roja en Francia ’98 se mostró cauto. “Tenemos que tratar de no pelear los últimos lugares. Y si nos da para una copa internacional, bienvenido. Es lo que estamos buscando”, dijo el ex DT de Santiago Wanderers y Audax Italiano.

¿Cómo va la Unión Española en la tabla del Campeonato Nacional 2023?

Unión Española quedó en el 8° puesto tras jugar su partido por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2023.

¿Cuándo juega Unión Española por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2023?

Unión Española jugará la fecha 25 del Campeonato Nacional 2023 el 30 de septiembre, cuando recibirá a Curicó Unido en el estadio Santa Laura a contar de las 20 horas.