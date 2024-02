La Primera B comenzó el Campeonato Ascenso 2024 con un partido que San Marcos de Arica cayó por 1-0 ante Deportes Temuco, aunque los flashes quedaron en el festejo de Gonzalo Villegas. Luego de terminado el encuentro, el defensor del Pije tuvo una actitud que no gustó para nada en el cuadro local.

Villegas pasó en frente de varios jugadores del cuadro ariqueño. Con una sonrisa en el rostro y varias muestras de alegría con el triunfo. De hecho, Daniel Vicencio alertó esa situación y se acercó a encarar al exlateral de Unión San Felipe. Algún improperio le lanzó Enzo Riquelme. También lo hizo Mikel Arguinarena.

El Vasco llegó justo cuando el toreo de su rival se hizo más evidente: Villegas alzó los brazos en señal de victoria mientras enfilaba rumbo a los vestuarios del estadio Carlos Dittborn. Por esa provocación tan clara del “17”, recibió la tarjeta roja por parte del árbitro, Francisco Gilabert.

Villegas fue escoltado por dos compañeros: Fabián Núñez, autor del gol que dio el triunfo a los albiverdes, fue el primero. “Ahí está la complicación y por qué lo expulsaron. Me parece que no hay una situación plantel para eso. No hay ningún golpe”, comentó Luis Marín en la transmisión de TNT Sports.

“Quizás hay una toma anterior a esa jugada que no tenemos en cámara”, agregó el exgolero, quien también es el secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales en Chile. Pero la decisión del juez central del partido estaba tomada y el carrilero de 31 años debe esperar al informe para saber a qué sanción se expone.

La B deja su primer ambiente caldeado: San Marcos de Arica contra el expulsado Gonzalo Villegas

Pero aquel duelo que cerró la primera fecha de la Primera B tuvo otro capítulo: San Marcos de Arica arremetió contra Gonzalo Villegas, quien interrumpió su caminata al vestuario. Se dio vuelta para protestar la expulsión que recibió como castigo.

Ya era tarde. Gilabert ni siquiera le permitió acercarse para un diálogo. Tras eso, vino otra lluvia de improperios para el exdefensor de Deportes Puerto Montt. Fue de Cristóbal Cáceres, quien también le dejó claro su parecer a Villegas por ese innecesario festejo.

Fue entonces que Víctor González Chang, zaguero central del cuadro temuquense, quien evitó que todo pasara a mayores y acompañó al ex Santiago Morning al camarín. Mientras se define el castigo definitivo para Villegas, es un hecho que no jugará en la segunda jornada ante Deportes Limache.

