El Polaco reveló una exigencia del Samurai en TNT Sports, estación televisiva donde ambos trabajan. "No nos podemos topar", expuso Goldberg.

Polaco Goldberg hace público un veto de Johnny Herrera en TNT Sports: "No podemos toparnos"

Rodrigo Goldberg hizo público un veto después de haber tomado la vereda contraria a Johnny Herrera. En la antesala a la edición 196 del Superclásico, el Samurai criticó duramente a Fernando de Paul, quien fue el arquero titular de Colo Colo en el empate sin goles.

“Que un ex compañero suyo haya hablado mal de él lo dignifica más y al otro lo sepulta”, dijo el Polaco Goldberg en torno a esta situación. Esos dichos fueron usados por un tuitero para criticar al exgerente deportivo de Azul Azul, quien hoy trabaja en Cooperativa Deportes y en TNT Sports.

Precisamente en esa estación televisiva también trabaja Herrera. “Defiende a tipos que valgan la pena, Polaco. Tienes a Johnny ahí mismo en el canal para decírselo en persona, en vez de vender humo por otro medio”, le enrostró el tuitero @SoyRollins en la ex red social del pajarito.

Captura Twitter.

A ese emplazamiento respondió Goldberg. “Interesante lo que dices. Pero para que sepas, por petición explícita de él, no nos podemos topar en los programas”, transparentó el Polaco en torno a su relación laboral con el angolino. Juntos, pero no revueltos. Tal como reza aquel conocido refrán.

Rodrigo Goldberg admite un veto de Johnny Herrera

El Polaco Goldberg reveló esa suerte de veto que tiene Johnny Herrera para evitar compartir un set televisivo con él. “Pregunta en el canal. Todos saben eso”. cerró desafiante el atacante devenido en gerente deportivo y comentarista deportivo. Recibió una respuesta del tuitero.

Captura Twitter.

Si bien no se identificó con su nombre, en la biografía de su perfil dice ser el arquero de Cobresal en el torneo de futsal. “Como sea, tu eres libre de decir lo que quieras, pero si te pones a defender hueones y a intentar hundir a ídolos reales del club, no esperes que no te caiga algo”, expuso @SoyRollins.

Johnny Herrera con Gonzalo Jara, otro de los ex azules que está de comentarista en TNT Sports. (Javier Torres/Photosport).

“Por lo demás, Johnny no dijo ninguna mentira”, añadió el tuitero. Y el Polaco no le dio mucha importancia. “Como tú digas. Saludos”, cerró Goldberg ese entredicho en el que hizo público un secreto a voces que pasa a ser de dominio masivo: por exigencia de Herrera, él y Polaco no pueden compartir el estudio de Todos Somos Técnicos.

