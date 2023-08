Nicolás Maturana se caracteriza por no tener pelos en la lengua. De Cobreloa se fue a principio de año acusando amenazas de parte de algunos hinchas y de parte de la dirigencia, encontrando un nuevo club en Primera B: Santa Cruz.

Su situación tampoco ha sido la mejor en el elenco de la VI Región, donde también es bastante criticado por los fanáticos, lo que molestó al formado en Universidad de Chile.

En un live de Instagram, manifestó su molestia con ese puñado de hinchas del equipo. “Algunos se creen choros por estar en una barra”, confesó ante las preguntas de la gente.

Manifestó además que es despiadada la opinión que tienen. “Acá no critican igual que todo el mundo. Acá son desubicados algunos, muy desubicados. A uno lo pueden criticar futbolísticamente, pero se pasan para el otro lado”, indicó Maturana.

Luego vino la parte más fuerte. “Saben que no les podemos hacer nada, no podemos pelear porque si no queda mal el jugador de fútbol. Dicen que el jugador es flaite, que tiene que dar el ejemplo y bla, bla”, agregó el Nico.

Eso sí, es autocrítico con su rendimiento. “He jugado de puntero en Santa Cruz. Venía de tres años jugando de 10, entonces ha sido complicado, pero eso no es excusa. Este último tiempo no he estado bueno, por eso el técnico me tiene afuera”, confesó.

¿Cuántos partidos ha jugado Maturana en Santa Cruz?

Nicolás Maturana lleva 15 partidos disputados en Santa Cruz, siendo titular en 10 de ellos. El 30 de julio actuó por última vez, ante Barnechea. No ha marcado goles. este año.

¿Quién es el puntero en Primera B?

Antofagasta, dirigido por John Armijo, es el equipo que marcha puntero en Primera B. Los Pumas no pudieron jugar esta fecha justamente ante Santa Cruz, por las lluvias en la zona central.