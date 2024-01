Mario Salas asume una deuda en Ñublense y repasa a los tres grandes por la regla Sub 21

Mario Salas sabe que Ñublense tiene un gran problema para cumplir el minutaje Sub 21 y en su diagnóstico en torno a la regla incluyó a los tres clubes más grandes del fútbol chileno. Los Diablos Rojos tuvieron por primera vez en una práctica a un joven jugador que llegó desde Universidad de Chile.

Flavio Moya se sumó formalmente a las órdenes de Salas. El Comandante también contaba con Benjamín Araneda, un delantero de 18 años que se sumó a préstamo desde Palestino. Por estos días, el cuadro de Chillán analiza también incorporar a Renato Huerta.

El extremo de los azules sería otra de las alternativas para sumar los 1.890 minutos que exigen las bases del Campeonato Nacional 2024 para jugadores nacidos después del 1 de enero de 2003. “Ñublense no escapa al problema de la gran mayoría de los clubes chilenos. Se está transformando en un tema”, admitió en una entrevista con el programa Pulso.

“Hemos tenido que recurrir a jugadores de otros equipos para cumplir con la norma. Estamos justamente en eso para poder cumplir con lo que pide la ANFP. Se pierde el espíritu de la regla al cumplirla con jugadores de otros equipos”, profundizó Salas, quien tomó el mando del cuadro del Ñuble tras no poder salvar a Magallanes del descenso a la Primera B.

Ese problema redunda en que haya poco talento exportable desde Chile hacia el mundo, al menos en el fútbol profesional. “No se trabaja como se debería, es un toque de atención y un llamado de alerta para invertir recursos y les permitan a los clubes vender jugadores y sustentarse”, fue la receta que entregó el ex DT de Huachipato y Colo Colo.

Mario Salas reconoció que una de las búsquedas de Ñublense es de jugadores para aportar al minutaje Sub 21. Que en ese ítem, la baraja de alternativas que ofrecen los clubes más importantes del país es importante. Pero también un arma de doble filo, según describió.

“Los clubes lógicamente te van a prestar jugadores. Uno recurre a los grandes. Porque la mayoría de los clubes que tienen sus jugadores y puede cumplir la regla no los prestan. Los grandes facilitan los jugadores que ellos consideran que te tienen que prestar. Generalmente no son jugadores con minutos en primera división. A veces no han debutado”, detalló Salas.

Y agregó más antecedentes. “Te entregan una lista de jugadores que ni siquiera tienen minutos profesionalmente. Entonces es una apuesta. Para los clubes que tenemos ese problema es al todo o nada”, afirmó el Comandante. Aprovechó de recordar una cesión que le trajo muchos beneficios a Ñublense: la del Monito Aravena.

“Puede que le pegues el palo al gato, como Ñublense lo hizo con Alexander (Aravena) en su momento. O realmente tengas serios problemas para armar el equipo. Es un tema que se está transformando en un problema grande en algunos clubes. Es un toque de alerta para empezar a invertir en las divisiones menores”, sentenció Mario Salas. Mientras tanto, continúa en la búsqueda de alternativas juveniles.

