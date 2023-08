Thomas Galdames todavía saborea el golazo que anotó en la gran remontada de Godoy Cruz. El defensor chileno clavó un tiro libre que inició el despegue del tomba, que venció 4-2 a Instituto de Córdoba. “Estoy muy contento, siento que fui de menos a más”, expresó el zurdo en una conversación con ADN Deportes. En esa ocasión tuvo un díalogo con Jean Beausejour.

“Al principio me costó mucho la adaptación, en el sentido del ritmo, de lo físico que es el fútbol en Argentina. Pero creo que llevando seis meses puedo decir que estoy totalmente adaptado. Jugué 22 de 27 partidos y 18 de titular. Algo quiere decir que estoy haciendo las cosas muy bien. Eso me tiene muy contento. Lo clave es no conformarse y seguir por más”, aseguró el futbolista formado en la Unión Española para graficar el momento que vive en el cuadro mendocino.

Después de ese balance, Beausejour le propuso un tema. “Hubo declaraciones de futbolistas chilenos y hasta (Pablo) Solari dijo que el nivel de exigencia en Chile era distinto. ¿Por qué pasa eso?”, preguntó el histórico lateral izquierdo de la Roja, autor de un gol en el Mundial de Sudáfrica 2010 y otro en Brasil 2014. Su alusión fue hacia unas palabras del Pibe respecto de su experiencia en el fútbol chileno.

Y prosiguió con su interrogante. “¿Por qué nosotros, y en esto me incluyo, los futbolistas no nos podemos exigir lo mismo acá que yendo a otros lados? Pareciera que en otros lados nos obligamos a dar mucho más en algunas situaciones. ¿Cómo lo has vivido?”, fue la consulta de Bose para el “3” de Godoy Cruz, quien el 20 de noviembre cumplirá 25 años.

Thomas Galdames le responde a Jean Beausejour: “El futbolista chileno tiene muy poca educación y exigencia”

La pelota quedó en los pies de Thomas Galdames, quien entregó su respuesta. “Siento que es de todo un poco. Desde los jugadores que salen de los cadetes que no te exigen. Desde los clubes que no invierten en los juveniles. Godoy Cruz que es un equipo que se ha mantenido muchos años en primera, pero que no es River ni Boca, tiene un complejo de 15 canchas. Para los juveniles tiene un gimnasio top, de nivel europeo. Los clubes invierten mucho en eso”, fue una de las diferencias que percibió el marcador de punta izquierdo.

“El jugador argentino tiene una mentalidad muy ganadora. Sinceramente me sorprende la manera en que se entrenan todos los días. No hay un día que el del lado no te quiera ganar. Estar en ese equipo o ese medio que te exige todos los días a ganar, ir por más, no conformarse, cuidarte en las comidas, ir al gimnasio, todos días masajes, cuidados. Te meten en un círculo virtuoso y uno quiere ir por más. Mañana me cuido en esto y otra cosa más. Así sucesivamente. Deportivamente el futbolista chileno tiene muy poca educación. Los clubes, la exigencia y un montón de cosas que estamos muy por abajo hoy en día”, reveló Thomas Galdames.

Beausejour sigue el tema: “¿Godoy Cruz te exige ciertos estándares?”

Jean Beausejour quiso seguir con el tema. “Tomi, perdón quiero ahondar un poco en eso. Tú me nombras exigencias propias al entorno muy competitivo, pero yendo al club. ¿Qué te exige en particular? ¿Ciertos estándares? No lo pregunto para satanizar lo que se hace acá, sólo como comparación para apuntar un poco más alto. ¿Godoy Cruz te exige piso mínimo para entrenar o desarrollarte?”, fue la consulta que dejó el otrora futbolista de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

“Lo mínimo que nos dijeron este año es que no querían descender ni pelear el descenso. Que lo ideal era meterse en copas internacionales. Eso era lo primero. Después las cosas chicas, que capaz son tonteras, pero miden el peso todos los días. Si no estás en el peso pasan una multa. Hacer rutinas del gimnasio que nos dan en el mismo club. Nos dan desayuno, almuerzo y los que viven solos, te mandan la cena para la casa en una vianda. Uno no tiene chance de no cuidarse. No hay chance de que no estés bien. Te dan todo y al darte todo, uno no tiene excusa para decir ‘el club no me dio esto”, cerró con elocuencia Thomas Galdames.

El siguiente desafío del polifuncional defensor chileno con Godoy Cruz será en 18 días más, cuando comience la Segunda Fase de la Liga Profesional de Argentina. El 19 de agosto, el Tomba será visita de Defensa y Justicia.