Casi un mes ha pasado desde que terminó su contrato con Olympique de Marsella y Alexis Sánchez todavía no toma decisión alguna respecto a su futuro futbolístico. El mismo club galo le ha realizado varias ofertas, pero ninguna de ellas ha sido aceptada.

La idea del Niño Maravilla es concretar la llegada a algún equipo que juegue Champions League. Sin embargo, no se ha visto cercano a ninguna institución en específico. Uno que está preocupado por la situación de Alexis y su futuro deportivo es Jean Beausejour.

En el programa ESPN F360 Chile, Bose se mostró inquieto por el destino de Sánchez. El ex seleccionado nacional encuentra raro que el tocopillano todavía no consiga equipo pese a que lleva un buen tiempo en la búsqueda.

“A mí me pasa que, con la gran temporada que hizo Alexis, que todavía no haya concretado un arribo a un equipo, me pregunto ‘¿qué pasa?’. Con esta temporada que hizo, con el nombre que tiene él en Europa, que no tenga un equipo a mí me llama la atención”, comentó.

Diego Rivarola aseguró que Alexis Sánchez no puede ser fichado únicamente por ser quien es. “Tampoco te puedes quedar en el nombre que tiene, en lo que ha hecho, porque el mercado en Europa es muy dinámico y aparecen jugadores nuevos, hay mucha competencia”, respondió a Bose.

Sin embargo, el bicampeón de América aseguró que le extraña verlo libre aún. “Su nombre es el extra a la gran campaña que hizo. No estoy diciendo que (lo fichen) solo por su nombre, sino por la gran campaña”, agregó Beausejour.

Cristián Caamaño prolongó las dudas cuando señaló que la razón por la que Sánchez no pilla club es porque no quiso seguir en Marsella. “¿Qué es lo que habrá pasado? Porque evidentemente algo no le gustaba a Alexis de Marsella, porque si hubiese estado cómodo, ya a esta altura si hay dinero de por medio para lo que él necesitaba, quizás pasa a un segundo plano respecto a lo que él buscaba en la realidad futbolística”, sentenció.