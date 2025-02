Antes del debut por la Liga de Primera, Jaime García se tomó unos minutos para reconocer a Hernán Clavito Godoy. El icónico entrenador pasa por un difícil momento de salud, al punto que fue internado de urgencia. Por eso mismo, el DT de Huachipato le envió buenos deseos.

Fue en la previa de la visita de Huachipato a O’Higgins de Rancagua. García tiene una historia muy ligada al otrora centrodelantero. Y él mismo la repasó en el micrófono de TNT Sports. “Quiero mandar un saludo muy especial a un tipo que es una persona gigante para mí”, introdujo el DT nacido en Cartagena.

“Un amigo desde hace mucho tiempo, me rescató en Arica del fútbol amateur y me hizo jugar ahí. Después me tuvo en Santiago Morning. Es el profe Clavo. Lo quiero, lo adoro y espero que se recupere”, fue el tierno mensaje que García le envió al querido Hernán Godoy.

Hernán Godoy dirigió uno de los equipos en la despedida de Esteban Paredes. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Palabras llena de afecto. Y de recuerdos de quien le tendió una mano en momentos muy malos. “Ahí hay una persona que es histórica en el fútbol”, fue la frase con que Jaime García resumió el aporte del Clavito Godoy en el balompié chileno.

Jaime García le manda aliento al Clavito Godoy: “Viejito, te deseo lo mejor”

Jaime García tiene al Clavito Godoy como un director técnico que lo marcó a fuego. Y de quien seguramente sacó varias formas de manejarse que aplica en su trabajo diario. En Huachipato, donde llegó para dirigir la temporada 2025. También en Santiago Wanderers.

Jaime García en su labor de DT de Huachipato. (Eduardo Fortes/Photosport).

O Ñublense, donde tuvo una larga y exitosa estadía. “El viejo necesita cariño, respeto y amor. Las cosas se hacen en vida. Su forma no se va a olvidar nunca”, expresó el popular Chacalito con una cariñosa admiración para quien fue un goleador en Audax Italiano y en Unión Magdalena de Colombia.

“Viejito, te deseo lo mejor y recupérate pronto”, fueron las buenas vibras de García para Hernán Godoy, quien tiene en vilo a todo el fútbol chileno por la hospitalización de urgencia. Hasta ahora, 19 horas y 10 minutos del sábado 15 de febrero, no hay mayores detalles en torno a su estado.