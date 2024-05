Jaime García evitó hablar de refuerzos para el mercado de pases tras su debut en Santiago Wanderers. El DT se estrenó con una derrota frente a Deportes Antofagasta, ocasionada en gran parte por un tiro libre muy venenoso del talentoso volante ofensivo venezolano Luis Guerra.

Tras el partido, el cartagenino asumió haber cometido un par de errores en los cambios. Fue por las salidas de Marcelo Cañete y Jorge Paul Gatica. Y también prefirió dejarles un desafío a sus pupilos en vez de tocar abiertamente el tema de incorporaciones.

“Sería una falta de respeto hablar de refuerzos. Obvio que cuando quieres enfrentar una segunda rueda, cuando llega el momento se tendrá que ver dónde se puede necesitar más alguien que nos ayude y aporte. No traeré gente por traer ni por compromiso”, introdujo García.

Agregó que “trabajo para el beneficio del club. Traeré jugadores que tengan las características que busco para el equipo, pero hablar de algo ahora, cuando no pasamos un buen momento, hay que frenar un poquito. Hay que esperar estos dos partidos para hacer un análisis de qué ha estado pasando ahora y para atrás”.

Jaime García recibió mucho cariño en su estreno como DT wanderino. (Andrés Piña/Photosport).

“Si junto todo eso, tenemos que mejorar desde ahí para adelante. Yo me puedo excusar, pero no. Soy el responsable y el culpable de los cambios. Tengo que darles una motivación extra a los jugadores para buscar un triunfo y el segundo triunfo. Sería muy fácil excusarme y no lo haré. Tenemos que mejorar todo en conjunto. No pienso en otra cosa que el beneficio del club y el renacer de esta institución”, fue el compromiso de García.

Jaime García evita el tema refuerzos y aleona a todos en Wanderers: “Si hay que poner un niño no voy a tener miedo”

Jaime García sabe que todavía no es momento de exigir refuerzos en Santiago Wanderers. Menos públicamente. Acaba de llegar para reemplazar al uruguayo Francisco Palladino. Por eso mismo, prefiere que quienes están progresen en su rendimiento.

Sin temor de escoger realmente al mejor preparado. “No voy a tener miedo si hay que poner a algún niño en el equipo. (Carlos) Muñoz es hincha del equipo, Marcelo (Cañete) es un tipo grande. Los dos le hacen un aporte al club. Cuando pasa este tipo de cosas todo es malo y lo entiendo así. Veremos dónde tengo que echar mano para sacar y revertir esto”, aseguró el exentrenador de Ñublense.

Carlos Muñoz jugó en la caída ante Deportes Antofagasta. (Andres Pina/Photosport).

“El tema de cadetes es a nivel nacional. Cuando a los niños se les meten pajaritos y los buscan como inversión, después lo pierdes por un año porque llegan cinco personas y le ofrecen de todo. He luchado más de tres años, yo hablo la verdad. A los niños hay que hacer que se preocupen de entrenar y jugar”, manifestó el entrenador cartagenino.

Y dejó claro el desafío para todos por igual. “Si tengo que sacar a algún chico de la Sub 21 o la Sub 18, obviamente lo haré con la tranquilidad que corresponde. Sé que lo sacaré adelante”, sentenció García, listo para el desafío siguiente. Será como visita ante Universidad de Concepción por la 15° fecha del Campeonato Ascenso 2024, aunque también tiene pendiente el cotejo ante San Luis de Quillota por la 10°.

¿Cuándo juega Wanderers vs. Universidad de Concepción en la Primera B 2024?

Universidad de Concepción recibirá a Santiago Wanderers en la 15° fecha de la Primera B 2024. El partido se disputará en el estadio Ester Roa Rebolledo el sábado 1 de junio a las 17:30 horas, según el horario de Chile continental.

Así va Wanderers en la tabla de posiciones de la Primera B 2024

Santiago Wanderers está peligrosamente abajo en la tabla de posiciones al cabo de 14 fechas en la Primera B 2024, aunque tiene un partido menos.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!