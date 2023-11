Carlos Caszely nos hizo pasar un susto de aquellos a todos los que nos gusta el fútbol. Y es que este lunes se dio a conocer que, durante el fin de semana, el Rey del Metro Cuadrado fue internado de urgencia en la clínica Las Condes luego de sufrir un accidente cerebrovascular.

El mítico exdelantero de Colo Colo y la Selección Chilena, a sus 73 años, ha vivido tiempos difíciles luego de la muerte de María de los Ángeles Guerra, su esposa, quien falleció en febrero del 2022 luego de una larga batalla contra el cáncer. Una pérdida que dejó al Chino con una fuerte depresión.

Los amigos le mandan saludos al ídolo Caszely

De a poco ha ido saliendo de ese mal momento, pero este nuevo golpe asustó a todos sus cercanos. De hecho, tres cercanos amigos de él, como Jaime Pillo Vera, Eddio Yeyo Inostroza y José Luis Pelé Álvarez, hablaron con los micrófonos de RedGol para mandar ánimo al ídolo.

El Pillo, de hecho, aprovechó de enviar un fuerte reto a su amigo. “Tiene que dejar de fumar el h***n, además de ponerse a caminar un poco más. Uno se preocupa cuando le pasa esto a los amigos. Empecé a llamar al tiro a todos lados para saber más, pero no me contestaron obviamente”, señaló.

“Ahora me contaron que no fue tan grave y lo van a dar de alta, así que me quedo más tranquilo. Carlos es activo todavía. Es una persona que se mueve, hace actividades, si lo único que tiene que hacer es dejar de fumar”, agregó el ex seleccionado nacional.

Por su parte, Eddio Inostroza destaco que “lo bueno es que ya pasó el gran susto, lo estabilizaron y está bien de acuerdo con las informaciones que he tenido”. Además, analizó que en la vida “estamos llenos de avisos. A algunos le llegan con letras más grandes, a otros con letras más chicas”.

Finalmente, José Luis Álvarez apuntó a que “todos estamos muy consternados por lo que le pasó al hombre. Carlos es un referente a nivel nacional de Colo Colo. Yo, que fui compañero de él, lo aprecio mucho. Es bastante triste”.

“Tengo noticias de que está mucho mejor. Acá en el Colo Colo de Todos los Tiempos, donde el participa y es uno de los técnicos, comentaron eso. No era su tiempo. El papá no lo llamó todavía, pero le puso un aviso”, agregó el exjugador.

¿Cuántos goles convirtió Carlos Caszely en Colo Colo?

En sus dos etapas en el Cacique (1967-1973 y 1978-1985), Carlos Caszely anotó 208 goles en 373 partidos oficiales con los albos. Es el máximo goleador histórico del club, superando Francisco “Chamaco” Valdés (205 tantos) y Esteban Paredes (198).

¿Cuántos goles convirtió Caszely en la selección chilena?

Carlos Caszely anotó 29 goles en 48 partidos con la Roja. Es el sexto máximo goleador en la historia de la selección chilena.

