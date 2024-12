El comentarista deportivo Mauricio Israel estuvo presente en un nuevo capítulo de “Podemos Hablar” en donde se refirió a la acusación de su ex pareja, Marisol Gálvez, por deuda de pensión de alimentos en donde reveló cuál es su sueldo y el monto que paga.

En el espacio, el comunicador señaló que paga mensualmente un monto base de 300 mil pesos. “A mí me pagan $700.000 mensuales. Esos son mis ingresos: mi jubilación más lo que yo gano en el programa”, explicó en el espacio que conduce Diana Bolocco.

Asimismo, señala que jamás ha dejado de pagar la pensión. “Nunca he dejado en los 17 años y tanto que tiene mi hija de cumplir con la pensión alimenticia y lo que corresponde para ella”.

Cata Pulido arremete contra Mauricio Israel

El comentarista señaló que no ha sido notificado de la demanda de su ex pareja, a lo que la actriz irrumpió: “Me parece rarísimo que no te hayan notificado”.

“Yo quiero preguntarte algo, tú dices que ganas 700 mil pesos, de los cuales 300 se los das a tu hija. ¿Cómo vives tú con 400 lucas en este país? Para dictarles clases de economía”, preguntó Catalina.

“Yo vivo con mis padres, no tengo mayores gastos, tengo una vida súper austera”, luego agregó que el monto base de la pensión es porque el único ingreso que recibe con seguridad mensualmente es su jubilación de $318.000.

“Con lo que yo hago en mi trabajo, que afortunadamente desde que yo volví tuve la suerte de volver a la televisión, yo pago los adicionales y como ese trabajo es por 8 meses al año, yo tengo que ahorrar para poder suplir, los 4 meses que no tengo trabajo, los diferenciales que yo le doy a ella”.

“Pero Mauricio, si todos sabemos que uno hace la cuchufleta. Si yo tengo dos exmaridos, a mí no me vengas con cuestiones”, arremetió Pulido.

“Perdóname, yo no te creo. Discúlpame, pero no te creo. Y ¿sabes por qué me duele? Me duele por el menor de edad, porque entre ustedes dos, la mamá, el papá sáquense de las mechas, me da lo mismo, pero los hijos son los que pagan y eso es muy terrible porque ella no necesita tu plata, necesita tu afecto y tu presencia”, explicó la actriz.