Walter Montillo está dedicado a ser representante de jugadores. Claro que en esta nueva faceta de su vida, puede hacer un alto para dedicarse a jugar en la Kings League, luego de que Sergio Agüero lo invitara a participar en su elenco, KuniSports.

El ex volante de la U debutó anotando un gol el domingo pasado, algo que valora mucho pues se trata de una competencia en la que se pueden acaparar nuevas audiencias.

"Está entretenido, hablo con mi hijo que tiene 14 años y por ahí a los jóvenes cuesta mantener la tensión en 90 minutos. En dos tiempos de 20 minutos, con ex jugadores conocidos, los divierte", manifestó a Redgol en charla con el corresponsal en Europa Enzo Olivera, asegurando que está radicado en Madrid, por lo que se le hace fácil viajar a Barcelona para jugar en este torneo que inventó Gerard Piqué.

"Hace tiempo que no hablaba con el Kun, me llamó y feliz de ayudarlo, porque se lo están tomando en serio. Y ganamos además, eso es bueno", agregó Montillo.

De todas maneras debe prepararse de buena manera, pues más allá del show la obligación es estar en un buen nivel físico. "Tengo que entrenar, aunque eso me gusta hacerlo. No lo hago como antes, pero cuando me llamó el Kun hace tres semanas me entrené. Todos quieren salir campeones y aunque no tengo el sprint ni tengo el físico de hace dos años, lo hice lo mejor que pude", confesó.

De todas maneras asegura que aún no puede compartir con Agüero. "No me he cruzado con nadie. No sé dónde está el Kun, lo vi en pantalla solamente. Por gente en común él sabía que estaba viviendo en Madrid y se le estaba complicando traer al jugador número 12, me invitó y me gustó. Hay cercanía, mis hijos me vuelven a ver jugar y me gusta porque es algo serio, no es como jugar con los amigos", finalizó el talentoso volante que brilló en la U.