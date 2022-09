En el ocaso de la Generación Dorada, han comenzado a aparecer viudos y viudas de los jugadores que abandonaron a la selección chilena, o incluso, de aquellos que decretaron el término de sus carreras profesionales. Es el caso de Jorge Valdivia, quien hoy aparece como panelista en radio y televisión.

Sin embargo, hay algunos que no lo aceptan. Es el caso del periodista Rodrigo Sepúlveda, que en su canal de YouTube hizo una curiosa petición, precisamente al espacio radial del Mago en ADN. "Yo les quiero pedir algo a Los Tenores, que suelten al “Mago” Valdivia y díganle que lo necesitamos en la selección", sentenció Sepu.

El comentarista llegó a la conclusión después de su análisis para la gira europea de la selección chilena, que cerró este martes con una derrota ante Marruecos y un empate frente a Qatar, y en la que la mayoría de las reflexiones van de la mano de la poca generación de juego ofensivo por parte de la Roja.

Por eso el comunicador pide a Valdivia: "Chile necesita ese tipo de jugadores. ¿Hay alguno que hoy se parezca a Valdivia? No hay ninguno. Entonces le quiero pedir a mis amigos de Los Tenores que suelten al Mago y lo presten para la selección chilena, un rato, que juegue un tiempo si quiere", aseguró Sepúlveda.

Por último, Rodrigo Sepúlveda aseguró el ex jugador de Colo Colo tiene la capacidad de generar fútbol por sí sólo. "Por lo menos, Valdivia te va a regalar dos pases para Alexis Sánchez y dos para Ben Brereton, porque no tenemos cómo. Diego Valdés no habilita como un 10. Marcelino Núñez no funciona como un 10", lamentó.

Jorge Valdivia jugó 79 partidos en la selección chilena, siete en los Mundiales de Sudáfrica y Brasil, con un saldo de siete goles. Su última actuación fue hace cinco años, cuando Chile visitó a Brasil por las Eliminatorias para el Mundial de Rusia y cayó por 3-0 con un gol de Paulinho y Gabriel Jesús.