En el cierre de la semana de RedGol en La Clave repasamos los duelos que protagonizarán la jornada 3 del Campeonato Nacional, lo que viene este fin de semana en la Copa Davis entre Chile vs Kazajistán con cobertura permanente de RedGol en La Serena, chilenos protagonistas en el exterior y más.

RedGol en La Clave te acompaña cada mañana con la conducción de Rodrigo Herrera, y la compañía este viernes de Edson Figueroa y Cristian Basaure, donde analizamos lo que viene para la próxima fecha del Campeonato Nacional, Copa Davis y fútbol internacional.

Arturo Vidal se sube al avión del Flamengo para disputar el Mundial de Clubes en la ronda de semifinales, y pidiendo disculpas luego de su berrinche en el partido ante el Boavista por el Campeonato Carioca. Aún así, la prensa local no tuvo piedad con el chileno antes de partir a Marruecos.

Además, Vasco da Gama negocia un regreso de Charles Aránguiz al fútbol sudamericano, el viaje de Fabián Orellana a España para acercarse a la Kings League de Gerard Piqué y Kun Agüero.

Conversamos sobre la Copa Davis, que tendrá cobertura de RedGol desde La Serena, donde el equipo chileno prepara el cruce con Kazajistán por las Qualifiers, y llegar a la ronda de grupos por un puesto en las Finales de noviembre. Y la previa de una nueva fecha del Campeonato Nacional 2023 con Coquimbo Unido vs Universidad Católica, Universidad de Chile vs Palestino y Colo Colo vs Ñublense, entre otros encuentros.