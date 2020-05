Primo de los Grimalt recuerda uno de los clásicos del deporte escolar chileno: "Al Verbo Divino había que ganarle si o si"

De ascendencia croata y danesa, Dusan Bonacic es el capitán y referente de la Selección Chilena de vóleibol.

Es considerado un ejemplo a seguir para este deporte. Por eso, el expunta conversó con nuestros amigos de Deportivo Escolar donde repasó sus mayores logros en juveniles como sus grandes motivaciones para el futuro, y como su primo Marcos Grimalt lo incentivó para jugar vóleibol.

"Estudiaba en el Colegio San Patricio, que hoy ya no existe. Era un colegio muy normal, chico y de pocos alumnos. Realmente era una linda familia. Gracias al ver tanto a mi primo Marcos Grimalt, ver que se dedicaba mucho al vóleibol,acompañarlo a muchos partidos, campeonatos, eso me terminó encantando y me empujó a dedicarme a este deporte" cuenta Bonacic a Deportivo Escolar.

Además, Dusan Bonacic recuerda que fue en su época estudiantil cuando lo descubren para que formara parte del San Ignacio El Bosque. "Con 13 años

comencé a jugar, a aprender como era la técnica, desplazamientos, toques con el balón y todas las cosas formativas. Ahí encontré el contacto de Gabriel Figueroa, que era encargado de la rama de vóleibol del Colegio San Ignacio El Bosque. Después de que él me viera jugar y entrenar ahí, logró convencer a los directivos de S.I.E.B. en darme facilidades para poder entrar al colegio becado y así pertenecer a la selección escolar", recuerda. Al mismo tiempo, agrega que "se me dio muy rápido, de estar en un colegio muy chico pasé a un colegio muy grande, con gran prestigio a nivel nacional, sea en lo académico y lo deportivo. Gracias a él y a Rodrigo Del Campo, que fue mi entrenador en la cancha del Provi pude comenzar en esto del vóleibol".

Experiencia al interior del deporte escolar que también incluye una de las rivalidades más fuertes entre colegios: Verbo Divino y San Ignacio El Bosque. "Verbo Divino siempre fue el clásico rival. Había que ganarle sí o sí. Contra ellos siempre fueron paridos emocionantes y era muy lindo ganarlos. Al Thomas Morus le ganamos muy poco, porque ellos, como lo recuerdo, lo ganaban todo", recuerda.

Experiencia que Dusan Bonacic aprovechó hasta convertirse en capitán de la selección adulta de Chile. Pero que en 2011 le tiene preparado otro capítulo. "Estaba en segundo medio, el club ciudad de Buenos Aires de Argentina, que estaba en la segunda división, me llamó para ser uno de los extranjeros que jugará ahí. En mismo año tuve que hablar con el colegio para que me cerraran el segundo semestre antes y así yo poder partir a jugar en esa liga", menciona el jugador con cariño a Deportivo Escolar.

Además, de todo lo logrado junto a su colegio, y que tiene para contar hasta el cansancio. "Ganamos el cupo para representar a Chile en el Sudamericano escolar. Ganamos Nacionales escolares, jesuitas, después de varias finales perdidas pudimos por fin ganar la Copa UC; fue una linda etapa. El colegio se siguió destacando tras tu egreso, lo que seguramente también es algo para valorar", cuenta Dusan.

"Incluso cuando yo egresé del colegio en el año 2013, después de eso vino un San Ignacio muy potente, con muchos jugadores que hoy en día son parte de la

selección chilena de volley o han pertenecido a las selecciones de base. Eso quiere decir que, en el San Ignacio tuve unos lindos años de vóleibol en los cuales se ha trabajado, se sigue trabajando y sigue estando dentro de los mejores", rememora en diálogo con Deportivo Escolar.