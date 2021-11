Durante esta jornada el Tribunal de Disciplina informó que San Marcos de Arica pierde los puntos ante los equipos denunciantes por caso Zederick Vega y finalmente desciende a la tercera división del fútbol chileno.

Tras la dura sanción que había recibido el cuadro nortino por la mala inscripción del joven delantero formado en Colo Colo, Zederick Vega por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, este martes por fin se terminó la teleserie, pero no con un final feliz.

Pese a que el cuadro nortino hace algunas semanas declaró que llegaría hasta las últimas instancias, por tanto apeló a dicha sanción de resta de puntos. En aquella oportunidad la Segunda Sala del Tribunal acogió la orden de no innovar a la interpuesta por la Primera Sala.

Sin embargo, hoy se confirmó el veredicto de primera instancia y Arica se despide se despide de la Primera B, ya que finalmente se le restó un total de 23 puntos. Por lo que, el elenco de Barnechea, pese a que fue el colista de la temporada en cancha, se mantendrá en la categoría.

El fallo pone claramente la lápida del cuadro dirigido por Hernán Peña. " Se confirma en lo demas la sentencia apelada". Y en primera instancia expresan que "se decide, en consencuencia, que se desestiman las alegaciones de forma y fondo en las que se basó la apelación del club denunciado (San Marcos de Arica)".

Respecto a la denuncia hecha por Deportes Iquique, se declaró que "efectivamente, conforme al mérito del informe referíl pertinente, existió un error en la sentencia apelada al no considerar que el jugador Zederick Vega había ingresado en el minuto 86", es por eso que se dictaminó a Iquique como ganador por 3-0.

Pero eso no es todo, en el informe se añade que el club deberá pagar una multa de 5.500 UF, es decir, cerca de 165 millones de pesospor los partidos donde Vega fue citado, pero no jugó. Cierta parte del dinero corresponde a los Huaicocheros, “por el partido disputado en la 12ª fecha entre el club San Marcos de Arica vs el Club Deportivo Barnechea”.