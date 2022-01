En este nuevo capítulo de RedGol en La Clave Rodrigo Herrera, Cristian Basaure, Nicolás Olea, Edson Figueroa, junto a la participación de Alfonso Zúñiga, Cristopher Antúnez y Enzo Olivera desde Europa, nuestro corresponsal, son los invitados desde las 07:00 hrs.

Aseguran que Arturo Vidal envió una carta de puño y letra a la FIFA para rebajar su sanción de cara a los últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, y en Argentina firman la presencia de Lionel Messi en Calama. "Tiene ganas de redondear una gran actuación", dicen al otro lado de la cordillera.

Barcelona vs Real Madrid e Inter de Milán vs Juventus son parte de los partidos destacados de esta jornada de miércoles, con el desarrollo de la Supercopa de España e Italia, respectivamente. Lo repasamos en la Agenda RedGol para que no te pierdas ninguno de esos encuentros y lo programado para este miércoles.

Ñublense viaja a Uruguay para disputar partidos de pretemporada ante Nacional y Peñarol, mientras Colo Colo derrota por 4-0 a Fénix en su primer amistoso, preparatorio para el Torneo de Verano 2022 en Argentina. En tanto, Maximiliano Falcón prende el Superclásico: "Esos partidos se ganan, no se juegan", dijo. En la otra vereda, Unión Española se abre a prestar el Estadio Santa Laura a Universidad de Chile. Y por ahora, Fernando Zampedri continúa en Universidad Católica al no tener ofertas formales.

La nominación de las hijas de Humberto Chupete Suazo al microciclo de la Selección Chilena Femenina Sub 17, el Entretiempo y mucho más en otro RedGol en La Clave.

