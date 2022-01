Poco a poco se acerca el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 con la selección chilena teniendo un fundamental compromiso frente a Argentina en Calama, un encuentro en el que los de Martín Lasarte debe sacar tres puntos para mantenerse en carrera por uno de los cupos a la competición.

Uno de los grandes temas para esta fecha es si en la Albiceleste estará Lionel Messi pues su equipo ya está clasificado y aún no se establece del todo en PSG, por lo que ha saltado la posibilidad que prefiera permanecer con los parisinos y no presentarse para esta doble jornada.

Pero para el experimentado periodista trasnandino, Alejandro Fabbri, esta es una situación que no está tan clara. "En la Argentina no se baraja la posibilidad de que el equipo nacional presente una formación que no tenga a los titulares habituales, los que han venido jugando con éxito las eliminatorias y gran parte de los jugadores que permitieron ganar la Copa América", afirmó.

"Por esa razón y por las ganas que tiene Lionel Messi de redondear una gran actuación con la eliminatoria, jugando o disputando la mayor cantidad de partidos posibles. Veo improbable que la selección no juegue con lo mejor que tiene ante Chile", manifestó.

Sin embargo, su presencia ante Chile sigue teniendo un aire de incógnita. "Después se verá si los médicos del PSG ponen alguna objeción para que Messi, que estuvo afectado de Covid pero que no fue realmente grave, está en condiciones de venir. Se verá, yo creo que sí, que Argentina va con lo mejor que tiene, que es muy probable que Messi vaya", puntualizó.

