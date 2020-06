La campeona nacional en vallas, Chia Lai Ruan, da vuelta la página: "Solo queda seguir entrenando y no perder el ritmo"

La varias veces campeona nacional y sudamericana escolar en vallas, Chia Lai Ruan, pasa la cuarentena con algo de resignación. Y es que para la deportista, al igual que muchos otros, este 2020 era un año importante y con grandes desafíos, que cambiaron tras la emergencia global.

Sin embargo, la pandemia no ha afectado la rutina que lleva a la espera de las definiciones de sus competencias. "El estar "encerrada" me es complicado porque te afecta bastante psicológicamente, es importante seguir adelante y pensar que todo esto va a pasar en un par de meses", cuenta en Deportivo Escolar.

"Este año por lo que se ve ya esta perdido en el lado competitivo y en general mejor dicho, por lo que solo queda seguir entrenando y no perder el ritmo para tener un buen 2021"

Al mismo tiempo, Lai Ruan solidariza con quienes no han tenido las facilidades para entrenar, y espera que pronto pueda volver a las pistas.

"Me encantaría que sea pronto, pero de forma segura cuando ya este relativamente superada esta pandemia. Igual mi patio es amplio y me han facilitado unas vallas que tengo en mi casa, pero me pongo en el lugar de que no todos tienen estas facilidades por asi decirlo", dice la joven deportista.

Chia Lai Ruan en plena competencia durante el 2019. En plena emergencia combina los estudios con entrenamientos a la espera de cómo se desarrollarán las competencias.

Y es que la especialista en pista corta y en vallas se preparaba para el próximo torneo subcontinental, pero los cambios tras la emergencia han sido mayores.

Y sobre el torneo que debería desarrollarse en Asunción, "no han dicho si sigue en pie o si se suspendió y con mi entrenador estamos atentos a la información de este. Ademas del Interescolar donde quería hacer el récord, están los nacionales, el binacional, competencias que también cuentan con un buen nivel", relata.

La estudiante del Colegio Montessori de Talca no solo ha estado preocupada en el ámbito deportivo, también en lo académico, pese a la emergencia global. "Voy bien con eso, o sea, preferiría volver a clases presenciales, porque el aprendizaje no es el mismo, es mucho mas complicado via online", finaliza en Deportivo Escolar.