Kinesiólogo acusado de abuso y acoso sexual es despedido de Palestino Femenino

Palestino Femenino despidió del club a Ignacio Montano, kinesiólogo y presunto abusador acusado por tres jugadoras de acoso sexual, situaciones que incluso habrían ocurrido contra Sofía Sáez, jugadora de Unión Española, cuando esta era menor de edad.

La primera denuncia fue realizada en Instagram por Emilia Pastrián, jugadora de Palestino, quien con pantallazos y fotos respaldó la grave denuncia contra el kinesiólogo:

La también seleccionada nacional sub 20 continuó con su crudo relato, asegurando que los presuntos acosos y abusos de Montano no sólo fueron sufridos por ella:

"No sabía si publicarlo o no porque en un principio pensaba que solo me joteaba a mí, pero con el pasar los días y al hablarlo con otras personas me dí cuenta de que no, que hacía lo mismo con más niñas y más pequeñas pero la situación (de) ellas (es) más compleja que la mía, nos pusimos en contacto y cada una relato su historia y este individuo siempre se excusaba, evadía el tema o las hacía sentir culpable diciendo que ‘malinterpretaban sus intenciones", relató Pastrián.

En las últimas horas se sumó el testimonio de Sofía Sáez, jugadora de Unión Española de 18 años, a quien Montano habría contactado por Instagram y abusado cuando aún era menor de edad:

"Lo máximo a lo que llegó fueron dos cosas. Me tocó mi parte íntima, me dijo que era parte de la sesión. En dos sesiones me tocó así. Yo lo vi de forma profesional. Lo otro fue que me puso unas ventosas y me dijo que tenía que estar sin peto. Luego de eso me hizo hacer ejercicios en la camilla con el torso al aire, sin peto porque él no me lo permitía. Para mí era súper incómodo", relató Sáez a La Tercera.