Karla Souza, la aclamada actriz que persigue a Sergio Jadue en "El Presidente"

Hace unos días atrás los fanáticos del fútbol quedaron impactados con el primer trailer de "El Presidente", la serie inspirada en Sergio Jadue y su rol en el caso FIFA Gate. Una historia realizada por Amazon Prime y que se perfila como una de las más esperadas del 2020.

Un destacado elenco dará vida al drama del ex presidente de la ANFP, uno donde destaca Karla Souza. La actriz mexicana será la encargada de perseguir al timonel del fútbol chileno durante el desarrollo de la trama y de revelar el escándalo de corrupción en el balompie mundial.

Con una destacada trayectoria, Souza saltó a la fama en 2013 gracias a su rol de Bárbara Noble en la película "Nosotros los Noble". Desde entonces se ha transformado en una de las más valoradas en su país, lo que le abrió la opción de formar parte de la serie de Amazon Prime.

Luego de protagonizar varios dramas, tuvo la oportunidad en la "How to Get Away with Murder", donde se consolidó como una de las actrices más importantes de todo México.

Queda ahora esperar cómo será su rol, del que aún no se conoce el nombre, en su regreso a las series. El estreno de El Presidente está programado para el próximo 5 de junio a través de Amazon Prime.