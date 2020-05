Javiera Contreras, garrochista nacional, y su invitación: "Aunque suene raro, hay que estar más unidos que separados"

El mundo sigue en una emergencia global, por culpa del covid.19, y las realidades de los deportistas se alteraron. Y es que los atletas de élite también viven los efectos de la pandemia en sus marcas.

Un ejemplo de ello es la récord nacional U16 de salto con garrocha, Javiera Contreras. La exalumna del Sagrado Corazón de Apoquindo, y que hoy es deportista U20, sufre con los efectos personales y deportivos de esta cuarentena.

"Honestamente, la pandemia no me ha sido fácil. Soy una persona muy sensible, todo lo que siento lo siento profundamente, me gusta entender las cosas, el porqué pasan, poder tener mi entorno siempre bajo control. Lo de la pandemia se escapa y eso me angustia muchísimo", reconoce en conversación con Deportivo Escolar.

Incluso, Javiera reconoce que se ha cuidado de las informaciones que salen en los medios de comunicación "para cuidarme y así hacerlo más llevadero", pero que también es una oportunidad.

"Este tiempo de sobra por la cuarentena he hecho cosas que normalmente por entrenamientos o viajes no he podido hacer. Entré a la U, me he dedicado mucho a ello. No quiero ignorar lo que ha sucedido, pues entiendo que para el mundo no ha sido para nada sencillo", comenta la garrochista.

Fueron cuatro semanas intensas, llenas de calidad y emoción. 63 duelos donde todos se llevaron la oportunidad de... Publicado por Deportivo Escolar en Sábado, 23 de mayo de 2020

Pero también, este tiempo ha sido difícil en lo personal. "Tenía planes, los cuales había trabajado mucho para iniciarlos, pero llegó la pandemia y todo eso quedó congelado. Pero, haciendo un proceso personal, calmé mis frustraciones, sabiendo que esto se escapa de todos nosotros y que, también, las prioridades son otras. Por el momento estoy agradecida, porque nadie de mi familia se ha contagiado. Nadie en mi familia ha tenido problemas para hacer cuarentena, y esto lo entiendo como un deber dentro de mi situación de privilegio"., reconoce.

"Espero poder alcanzar mi nivel lo antes posible y tratar de alcanzar las marcas que tenía pensada este año".

¿Y cómo cambia el entrenamiento con esta emergencia? "Me desetresa, me gusta, pero no lo hago pensando en una meta, porque la mayor parte de esas metas quedaron en pausa (risas), campeonatos suspendidos y reprogramados. Mi equipo de entrenamiento es seco, así que nos la hemos arreglado para hacer todo lo necesario para mantenerse en forma, trabajando en mi patio (afortunandamente tengo espacio en casa). Eso sí, me he visto afectada porque no he podido hacer salto con garrocha desde hace casi tres meses, así que me he

enfocado en otras cosas para trabajar, no he perdido capacidad física y en ese sentido, por lo menos, estoy bien".

Para Javiera Contreras, superar las marcas es parte de lo que marcará el resto del 2020 en el caso de que las competencias regresen tras la emergencia. "Espero poder alcanzar mi nivel lo antes posible y tratar de alcanzar las marcas que tenía pensada este año. Sabiendo, claro, que no sé cuáles son las competencias que haya... pero, voy a centrarme en superar las marcas y así conseguir clasificaciones internacionales. siempre escuchando a mi cuerpo en cada caso".

Finalmente, la deportista entrega algunos consejos para quienes se aventuran en tiempos de cuarentena. "Sobre hacer deporte en estos días en cuarentena, sé que en estos momentos es difícil y que tal vez no es primordial el pensar en este tipo de cosas. Que se motiven, que lo aprovechen. No tienen que hacer cosas complejas como skipping y pesas, pueden hacer cosas más para desestresarse como zumba o yoga, que distraigan la mente y son muy necesarios en estos tiempos. Un abrazo para todos. Aunque suene raro para los tiempos de hoy, en estos momentos, hay que estar más unidos que separados", comenta a Deportivo Escolar.