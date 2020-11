Fabiana Vásquez, figura del salto con garrocha: "Quiero seguir entrenando, es algo fundamental en mi vida"

Fabiana Vásquez se ha convertido, poco a poco, en una de las más destacadas deportistas del norte en el salto con garrocha. La estudiante de último año del Colegio Salesianos de Copiapó cuenta en Deportivo Escolar sus orígenes en el deporte.

"Yo empecé el 2013, tenía 10 años. Iba a los primeros torneos Karen Gallardo. No entrenaba, porque aún era chica y no no sabía si habían clubes de atletismo. No sabía mucho del tema, competía solamente. Donde nunca me lo perdía era en el lanzamiento de pelotita", cuenta Fabiana a Deportivo Escolar.

"Igual busqué en qué deporte involucrarme. Jugué kung fu, fútbol, básquetbol, vóleibol. Y hasta que llegué al momento de escoger en donde quedarme", detalló Fabiana Vásquez en conversación con Deportivo Escolar. "Y el atletismo me gustaba bastante, desde que había empezado", complementa.

Y es que son varios los buenos momentos que ha cosechado Fabiana Vásquez en el deporte, pero en su corazón queda lo sucedido a nivel internacional. "Mi primer logro fue sacar medalla en los Juegos de la Juventud trasandina (JUDEJUT), fue mi primera medalla como garrochista. Mi deporte es súper particular. Literalmente "saltamos con un palo" (risas). Es una garrocha, pero le dicen "palo", cuenta.

"Encuentro que es súper especial. Hay que estar muy, muy concentrado, necesita muchísima técnica, y sobre todo calcular correctamente para no botar la varilla que debes superar, eso es lo principal", también señala la joven estudiante.



Pese a que la etapa escolar se termina, y las dudas sobre el futuro académico siempre están presentes, Fabiana apunta alto en su futuro. "Yo planeo ser Kinesióloga, quisiera ayudar a aquellos que me han ayudado a lo largo de los años. Pero igual quiero seguir entrenando, es algo fundamental en mi vida", cuenta en Deportivo Escolar.

Fabiana Vásquez es una de las figuras del salto con garrocha en nuestro país. | Foto: Deportivo Escolar.



Además, entrega un consejo para aquellos que buscan entrar en la garrocha. "Tener confianza en ti mismo, decir que te mereces esto, que estás allí por lo que te has esforzado, querer cumplir tus metas, y controlar los nervios, a veces es difícil controlar la adrenalina que uno siente", dice Fabiana Vásquez.