Elisa Keitel, la velocista que dejó huella en el mundo colegial, apunta alto: "Ser un modelo a seguir como fue mi papá"

Elisa Keitel es una de las seguidaras de la gran tradición del atletismo nacional. Es hija de los también atletas Sebastián Keitel y Lisette Rondón, y con 19 años tiene excelentes recuerdos de su pasado colegial, tanto en el Villa María como en el Everest.

Elisa fue protagonista en ambas instituciones, y contribuyó al surgimiento deportivo de ambos establecimientos en el atletismo escolar chileno.

Hoy, recuerda ese paso en Deportivo Escolar de Canal CDO, en el que Keitel reconoce que su mejor momento ocurrió en sexto básico, tras partir en tercero en la "Escuelita" del Club Deportivo Universidad Católica. “Estaba de reserva en 60 metros planos, y reemplacé a alguien que estaba asignada en una prueba en un Interescolar. Logré llegar entre las ocho mejores, siendo reserva. También participé en vallas, nadie quería participar en el colegio y yo dije ‘yo quiero hacerlo’. Me pusieron y gané las vallas. En ese interescolar también gané los 60m planos. De allí partí y no paré”, comentó en Deportivo Escolar.

Elisa Keitel brilló en el atletismo escolar durante su etapa en el Villa María y Everest.

Y es que la relación de Elisa Keitel con las vallas traspasó el tiempo, y fue su especialidad. "Es uno de mis mejores recuerdos en mi vida, en ese entonces me sentía “en llamas”. Con eso me di cuenta que puedo hacer más, que puedo llegar más lejos”, señala.

El amor por el deporte viene de familia

Elisa Keitel viene de una familia ligada al deporte, como su papá Sebastián Keitel, o también de sus hermanos. Mi familia está contenta de que siga esta cadena. Ellos siempre me acompañan y me apoyan cuando pueden. Están felices de que haga algo que me gusta”, narra la deportista en el espacio que se emite en CDO.

Eso si, sus sueños apuntan alto. “Mis amigos y familia saben que mi sueño es llegar a representar a Chile en cosas importantes, Mundial, o JJ.OO. Pero, en Chile no hay mucho apoyo al deporte en el mundo de los estudios. En algunos colegios eso sí se da, pero en la universidad no existe este apoyo”, afirma la deportista.

En ese sentido, Elisa Keitel afirma que “en Chile, un atleta no puede vivir del deporte, a diferencia de un futbolista. Muchos buenos atletas que no alcanzan a ir al extranjero a hacer deporte se retiran porque no tienen ese apoyo, es complicado”. Aún así, Elisa reconoce que hay combustible para rato. “Me encantaría seguir entrenando, llegar lejos. Ser un modelo a seguir como fue mi papá, me encantaría mucho eso. Quisiera ser récord de Chile y llegar a ser finalista en un mundial, ganar una medalla, sería genial. En una década más, espero formar una familia y seguir entrenando y compitiendo”, afirma.

Elisa Keitel es hija de los también atletas Sebastián Keitel y Lisette Rondón, y en conversación con Deportivo Escolar, emitido en CDO, cuenta cómo vive la pandemia.

Podrás revisar conversaciones como esta y mucho contenido más en Deportivo Escolar, este viernes en su capítulo de estreno a las 20:30 hrs en las pantallas de Canal CDO, y luego en el canal de YouTube de DE, donde también puedes revivir todos los programas emitidos.