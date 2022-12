Deschamps pide más de Mbappé a pesar de los golazos: "No estuvo en su mejor día y él lo sabe"

Kylian Mbappé fue la gran figura de Francia tras ganarle 3-1 a Polonia, en partido que clasificó a los galos a los cuartos de final del Mundial de Qatar. Marcó dos golazos y se llevó todos los aplausos, aunque el entrenador Didier Deschamps asegura que le exige un mejor rendimiento.

"Kylian habla con los pies y habla muy bien. Es uno de esos jugadores excepcionales, aunque hoy no estaba de su mejor forma, sin ofenderlo, lo sabe", confesó el estratega que llevó a los franceses a ser campeones del mundo en Rusia 2018 y que espera repetirlo en Asia.

En todo caso igual le tiró muchas flores por ser tan desequilibrante en el ataque. "Tiene esta habilidad de cambiar el curso de un partido en cualquier momento. Y su sonrisa es tan hermosa que todos quieren compartirla con él", confesó el DT.

Además habló de la dupla de ataque que arma con Olivier Giroud, que se ve mejor que en Rusia 2018 lo que abriga muchas esperanzas para los de la Marsellesa.

"Tal vez estén mejor que en Rusia, pero no estaban en la misma posición, no estábamos en la misma organización. Kylian era más un jugador en un 4-4-2. Pero me importa que funcionen igual de mal y que tengamos el mismo resultado", bromeó.

Agregó que "Olivier no tuvo la eficacia que tiene en este Mundial, pero fue muy importante para nosotros. A través de los partidos que tuvimos, las discusiones que tuvimos y entre ellos también, uno necesita al otro. Incluso si Kylian puede marcar la diferencia solo, con su juego, tener un delantero de apoyo como Olivier le gusta".