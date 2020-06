Consuelo Cerda, estrella del fútbol femenino del Lincoln de Pudahuel: "Extraño celebrar un gol"

El fútbol femenino crece en nuestro país, y el Lincoln College de Pudahuel lo tiene claro. Poco a poco, sus figuras han inscrito al colegio en un sitial de privilegio, y pese a que la emergencia global ha detenido sus avances, sus fuerzas siguen intactas.

Una de sus figuras, Consuelo Cerda, es una enamorada de esta disciplina desde muy temprana edad. "Prefiero el fútbol porque lo he visto desde pequeña y es uno de los deportes que más me llamó la atención", comenta la jugadora a Deportivo Escolar.

Al mismo tiempo, destaca el fútbol por ser "un deporte colectivo, porque practiqué patín carrera, taekwondo y todo era muy individual". En ese sentido, Consuelo resalta que aprender los secretos de este deporte no fue fácil. "Lo más difícil de aprender en el fútbol es aprender buenos disparos, porque debes acomodarte bien, saber donde golear el balón para darle la dirección deseada", complementa en Deportivo Escolar.

Consuelo Cerda participa junto al Lincoln College de Pudahuel en la edición 2019 de la Copa Soprole.

La pandemia, que golpea a nuestro país y a gran parte del continente, no pasa en vano para Consuelo Cerda, donde ve lejano volver a jugar por su colegio. "La he pasado aburrida, haciendo las tareas, entrenando, extrañando jugar y entrar en la cancha, competir, jugar con compañeras y amigas. Extraño celebrar un gol con mi equipo", relata la joven.

Pese a eso, y como el refrán, la esperanza es lo último que se pierde, donde las ilusiones de volver a la cancha se amplía al futuro. "Si, será difícil pero voy a dar lo mejor de mi para lograr dedicarme al fútbol en el futuro", cuenta Consuelo a Deportivo Escolar.

Al mismo tiempo, la jugadora es consciente de la situación que vive su colegio, que inició con pobres resultados en las grandes competencias, y de levantarse de las cenizas aprendiendo de los errores. "El primer torneo copa Soprole que participé fue en el 2018, no me gustó mucho porque perdimos casi todos los partidos. Y en el 2019 fue muchísimo mejor porque no perdimos ningún partido, ya que mejoramos como equipo y nos apoyamos mutuamente. Surgieron nuevas amistades y muchos logros como equipo", finaliza Consuelo Cerda para Deportivo Escolar.