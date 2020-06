Cipriano Riquelme, figura del lanzamiento, se tiene fe: "Me veo en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2022"

Para los deportistas escolares la pandemia ha cobrado no solo sueños, también ilusiones. Y es que Cirpiano Riquelme, una de las nuevas promesas de los lanzamientos ha sorteado las complicaciones derivadas de la emergencia para estar en óptimas condiciones a la espera del retorno.

Vivencias que el propio lanzador cuenta en conversación con Deportivo Escolar. "Al principio costó obviamente adaptarse, pero ahora me acostumbré a entrenar dentro de la casa y a lanzar en una cancha antigua. Hago técnica por videollamada con mi entrenador", cuenta el oriundo de la Araucanía.

"Mi rutina cambió, en que no puedo hacer pesas ahora, que es algo muy importante, ahora debo ejercicios de fuerza para no perder tanto el ritmo de antes, también ahora debo hacer técnica vía online, y esos son los mayores cambios porque, puedo lanzar martillo, bala y disco", cuenta el joven.

Y es que la prenda de garantía para este especialista en tres tipos de lanzamiento le valió las clasificaciones internacionales, y sobre todo el oro en martillo y la plata de lanzamiento de la bala en el Sudamericano Escolar de Asunción en 2019.

"En mi futuro como martillero me veo en los juegos olímpicos de la juventud 2022, y en adulto, en mundiales y JJ.OO", Cipriano Riquelme.

En ese sentido, las metas de Cipriano también se fueron postergando. "Este año quería clasificar el sudamericano sub 18 que se iba a hacer en septiembre, y obtener un buen puesto y marca al ser mi primer año de la categoría. De hecho alcancé a tener un nacional de lanzamientos en marzo, e hice una buena marca, pero, creo que no sirve para este año (risas)", dice a Deportivo Escolar.

Como muchos de los lanzadores de la región, para Cipriano hay un tipo de lanzamiento en el que pone todas las fichas. "El que más me gusta, el que mas practico y en el que tengo y tendré un mejor rendimiento, es en el martillo", indica Riquelme.

Un instrumento que tiene en nuestro país a importantes representantes como Gabriel Kehr o Humberto Mansilla, y con estos referentes apunta alto. "Pienso que cuanto tenga su edad seré como ellos, y en mi futuro como martillero me veo en los juegos olímpicos de la juventud 2022, y en adulto, en mundiales y JJ.OO."

"Chile debería valorar a todos los deportes y deportistas de buena forma y apoyarlos"

Pero, hay que estar atentos a la actualidad, y el curso que toma la emergencia en Latinoamérica, donde volver a la competencia se ve muy lejana. "Creo que sería demasiado difícil un regreso pronto a la normalidad este año, pienso que este año no tendrá más competencias", enfatiza el joven en Deportivo Escolar.

Cipriano Riquelme se confesó en Deportivo Escolar y en la conversación menciona que una de sus metas es llegar a los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Cipriano cuenta con el apoyo de su familia, y está consciente de su pasión por el deporte que ama, y ellos no están ajenos de la realidad de los deportistas en nuestro territorio, donde la ayuda y el financiamiento no sobra, más bien falta demasiado. "La verdad, Chile debe mejorar mucho en el apoyo a los deportistas, hay muchos casos que le faltan recursos a los deportistas para ir a competir a cierta parte. Además muchas veces van a representar al país pero no recibe apoyo para ir, y bueno, Chile debería valorar a todos los deportes y deportistas de buena forma y apoyarlos", comenta Cipriano Riquelme al portal del deporte escolar chileno.