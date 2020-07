Catalina Valenzuela, promesa del básquetbol: "Lo único que hago es entrenar, entrenar y entrenar y así es como destaco"

Catalina Valenzuela es una figura en ascenso en el básquetbol escolar y piensa en grande. La exalumna del Colegio Sagrado Corazones Alameda tiene un buen presente en el colegio del élite deportivo CEDAR y en el Boston College.

Pese a la pandemia, Catalina trata de llevar la rutina de la mejor forma, aunque la cuarentena lo ha hecho difícil. "Antes yo ponía la alarma a las 8 de la mañana y me levantaba de inmediato para ir a entrenar. Pero ahora me demoro mucho en hacerlo, pero igual trato de no faltar a ningún entrenamiento. También es problema no tener los elementos ni el espacio en la casa. Pero bueno, a veces Dios le pone los obstáculos a los mejores guerreros, así que hay que adecuarse a los inconvenientes y salir adelante", comenta la deportista en Deportivo Escolar.

Catalina Valenzuela en entrevista con @deportivoescolar nos cuenta las alegrías vividas alrededor del básquetbol, su... Publicado por Deportivo Escolar en Jueves, 2 de julio de 2020

Al mismo tiempo, Catalina trata de llevar el ritmo tanto en lo físico como en lo deportivo, gracias a sus padres. "Me exigen para ser mejor, me ayudan a irme motivando, seguir mejorando, y eso es lo que quiero", relata. De ahí, la herencia en este deporte. Sus papás eran profesores en el Colegio Alicante, y su madre jugaba profesionalmente en el Club Boston College. Por eso, el cariño a este deporte, y lo hizo con un logro pocas veces visto.

"Cuando era chica mi primer logro fue ganando varios campeonatos. Pero el más significativo fue ganar el Sudamericano Escolar en Colombia", cuenta la exconductora de Sagrados Corazones, en referencia al oro en el sudamericano colegial en un deporte colectivo.

Un talento innato donde el entrenamiento resulta ser la clave para llegar a grandes niveles. "A todas las personas que juegan y entrenan van a destacar en su deporte. En mi caso, lo único que hago es entrenar, entrenar y entrenar y así es como destaco", dice Catalina Valenzuela al espacio de Deportivo Escolar en CDO pronto a estrenarse en pantalla.

A sus 16 años, Catalina no solo ha alcanzado la madurez como deportista, destándose sobre deportistas de su edad, y perfila su futuro. "Yo quisiera dedicarme a ser basquetbolista profesional. Acá en Chile no se puede, tienes que ir a Argentina o Estados Unidos para mantenerte. Me encantaría dedicarme a esto y jugar forever. Pero si me lesiono, y sale algo inesperado, debo tener un respaldo. Me gustaría ser doctora, tal vez cirujana. También me gusta mucho la nutrición, por el momento estoy algo indecisa sobre la especialidad", afirma la

basquetbolista.