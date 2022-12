Argentina y Países Bajos se verán las caras desde las 16:00 (hora chilena) por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, en lo que será un nuevo capítulo entre sudamericanos y europeos tras varios partidos en el pasado en la Copa del Mundo.

El cuadro albiceleste se enfrentará a la Naranja Mecánica con varias dudas en su equipo, siendo tal vez la principal la de Rodrigo De Paul. El volante arrastra una dolencia en el isquiotibial derecho y no ha podido entrenador a la par de sus compañeros en estos días.

Pese a este preocupante antecedente, en Argentina hay confianza en que De Paul irá desde el arranque en el once inicia de Lionel Scaloni. Además, su propia madre salió a dar un mensaje de aliento para los hinchas trasandinos.

Tal como lo lee, Mónica Ferrarotti, madre del volante de Atlético Madrid, afirmó en charla con Urbana Play 104.3 FM que “estuve anteayer con Rodrigo y estaba bárbaro”, agregando que “yo lo vi contento y perfecto físicamente”.

“No sabíamos de dónde habían salido todas las noticias. Me llegaban mensajes preguntándome '¿qué pasa?' y yo también me lo preguntaba. No sé por qué esa alerta. Hablo todos los días con él, entrena perfecto y está todo bien”, agregó.

Sobre lo que será el duelo de hoy ante Países Bajos, Mónica concluyó que “se sufre muchísimo y cada vez más. Hoy estoy súper nerviosa porque, con cada pasito, te ponés más nerviosa y más ansiosa”.

Argentina y Países Bajos juegan hoy desde las 16:00 (hora chilena) en el Estadio Lusail. El vencedor de esta llave se enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre Brasil y Croacia (juegan también el viernes a las 12:00 en el Education City Stadium).

