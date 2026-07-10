Desde España advierten que el organismo buscará negociar con las federaciones para cambiar la fecha de realización del evento, tal como ocurrió en la Copa del Mundo de 2022.

A una semana y media que concluya el Mundial 2026, en la FIFA ya comienzan a planificar su próximo gran evento como el Mundial de Clubes cuya segunda edición se llevará a cabo el 2029, luego del éxito que tuvo su estreno en el 2025.

A raíz de lo anterior, aparecieron países interesados en organizar la cita planetaria como Brasil, Marruecos, España hasta el propio Estados Unidos. Sin embargo, la organización que preside Gianni Infantino tiene un plan diferente.

Según dio a conocer el diario español AS, la FIFA tiene en mente llevar el Mundial de Clubes 2029 hasta Qatar, lo que abre la posibilidad de que deba negociar con las confederaciones para modificar el calendario y que se dispute en diciembre, tal como ocurrió con el Mundial 2022.

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El plan de FIFA para el Mundial de Clubes 2029

No sería lo único. El ente rector del fútbol mundial buscará aumentar la cantidad de equipos participantes en el evento. El éxito de la actual Copa en Norteamérica llevaría a que el torneo cuente con 48 equipos en vez de los 32 con los que se jugó en 2025.

La idea de la FIFA para expandir la lista de clasificados al Mundial de Clubes es “darle la posibilidad a más equipos y campeones internacionales” a fin de evitar la ausencia de cuadros como Barcelona, Liverpool y Napoli, que no clasificaron al torneo.

Pero no es la única alternativa que maneja Infantino y compañía para el certamen, pues Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se mostró abierta a albergar el torneo en este país, aunque todo dependerá de las conclusiones que saquen de lo vivido en el Mundial 2026.

En síntesis