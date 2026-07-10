Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial de Clubes

Ni Brasil ni Estados Unidos: FIFA planea llevar Mundial de Clubes 2029 a Qatar

Desde España advierten que el organismo buscará negociar con las federaciones para cambiar la fecha de realización del evento, tal como ocurrió en la Copa del Mundo de 2022.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Mundial de Clubes de 2029 podría ir a Qatar según la FIFA.
© Getty ImagesMundial de Clubes de 2029 podría ir a Qatar según la FIFA.

A una semana y media que concluya el Mundial 2026, en la FIFA ya comienzan a planificar su próximo gran evento como el Mundial de Clubes cuya segunda edición se llevará a cabo el 2029, luego del éxito que tuvo su estreno en el 2025.

A raíz de lo anterior, aparecieron países interesados en organizar la cita planetaria como Brasil, Marruecos, España hasta el propio Estados Unidos. Sin embargo, la organización que preside Gianni Infantino tiene un plan diferente.

Según dio a conocer el diario español AS, la FIFA tiene en mente llevar el Mundial de Clubes 2029 hasta Qatar, lo que abre la posibilidad de que deba negociar con las confederaciones para modificar el calendario y que se dispute en diciembre, tal como ocurrió con el Mundial 2022.

Conoce las grandes diferencias entre el Mundial de Clubes y la Copa Intercontinental

ver también

Conoce las grandes diferencias entre el Mundial de Clubes y la Copa Intercontinental

El plan de FIFA para el Mundial de Clubes 2029

No sería lo único. El ente rector del fútbol mundial buscará aumentar la cantidad de equipos participantes en el evento. El éxito de la actual Copa en Norteamérica llevaría a que el torneo cuente con 48 equipos en vez de los 32 con los que se jugó en 2025.

La idea de la FIFA para expandir la lista de clasificados al Mundial de Clubes es “darle la posibilidad a más equipos y campeones internacionales” a fin de evitar la ausencia de cuadros como Barcelona, Liverpool y Napoli, que no clasificaron al torneo.

Pero no es la única alternativa que maneja Infantino y compañía para el certamen, pues Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se mostró abierta a albergar el torneo en este país, aunque todo dependerá de las conclusiones que saquen de lo vivido en el Mundial 2026.

En síntesis

  • La FIFA planea llevar el Mundial de Clubes 2029 a Qatar, evaluando disputarlo en el mes de diciembre.
  • El organismo busca expandir el torneo de 32 a 48 equipos para incluir a más clubes históricos.
  • Países como México, Brasil y España también se han mostrado interesados en albergar la gran cita.
Lee también
¡Increíble! La UC queda fuera de su propia copa sub-17 por insólito error
Universidad Católica

¡Increíble! La UC queda fuera de su propia copa sub-17 por insólito error

Nico Núñez víctima de una fake news: "Gente no capacitada"
Chile

Nico Núñez víctima de una fake news: "Gente no capacitada"

El poderoso rival de Chile para albergar Juegos Olímpicos de 2036
Redsport

El poderoso rival de Chile para albergar Juegos Olímpicos de 2036

¡Cuidado Chile! En España alertan que los Olímpicos 2036 tienen sede
Internacional

¡Cuidado Chile! En España alertan que los Olímpicos 2036 tienen sede

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo