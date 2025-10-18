Vuelve la Fórmula 1. Este domingo 19 de octubre se celebrará la carrera del Gran Premio de Estados Unidos desde el imponente Circuito de Las Américas en Austin, Texas.

Gran carrera que tuvo su previa este sábado con la celebración de la carrera Sprint y la clasificación a la carrera final, ¿Qué pasó? En ambas competencias –así como la qualy del Sprint- el mejor tiempo fue Max Verstappen. El neerlandés le mostró los dientes a McLaren y sueña con una remontada histórica en la parte final de la temporada.

Tras “Mad Max”, aparece el segundo de las clasificatorias de pilotos, Lando Norris de McLaren ¿Qué pasó con el líder de la temporada? Oscar Piastri sorpresivamente arrancará desde tercera línea, específicamente desde el sexto lugar. Conoce todos los detalles, clasificación, horario y transmisión del evento, a continuación.

¿A qué hora es la carrera del GP de Estados Unidos?

El Gran Premio de Estados Unidos desde Austin, Texas se celebra este domingo 19 de octubre desde las 16:00 horas de Chile.

Horarios del GP de EE.UU de la F1 en LATAM

Horario estelar Países LATAM 13:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 14:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 15:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 16:00 horas Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver en vivo por TV u ONLINE el GP de EE. UU?

La carrera del Gran Premio del Estados Unidos contará con transmisión televisiva y esta estará a cargo de la señal principal, ESPN, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Adicionalmente, podrás ver todos los acontecimientos en vivo del GP de Estados Unidos de forma online en la app Disney+, exclusivamente para los suscriptores de su plan Premium.

Max Verstappen se quedó con la Pole position del GP de Estados Unidos 2025. (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images)

La parrilla de salida para la carrera del GP de Estados Unidos

Max Verstappen – Red Bull Racing. Lando Norris – McLaren. Charles Leclerc – Ferrari. George Russell – Mercedes. Lewis Hamilton – Ferrari. Oscar Piastri – McLaren. Kimi Antonelli – Mercedes. Oliver Bearman – Haas. Carlos Sainz – Williams. Fernando Alonso – Aston Martin. Nico Hülkenberg – Kick Sauber. Liam Lawson – Racing Bulls. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing. Pierre Gasly – Alpine. Franco Colapinto – Alpine. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber. Esteban Ocon – Haas. Alexander Albon – Williams. Isack Hadjar – Racing Bulls. Lance Stroll – Aston Martin*.

*Lance Stroll recibió una sanción de cinco posiciones de recargo.