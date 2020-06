Valentino Rossi asegura que gracias a la cuarentena aprendió a vivir sin Moto GP pero reconoce que le entristece hablar de su retiro

La suspensión de las actividades deportivas del mundo motor, como la Fórmula 1, Nascar y Moto GP debido al coronavirus fueron un duro golpe para la mayoría de los pilotos, excepto para el legendario Valentino Rossi, que a sus 41 años y con el fin de su contrato con Yamaha ad portas, aprendió que puede disfrutar la vida sin estar arriba de una moto.

“Tuve un buena cuarentena. Lo pasé bien, porque me quedé en mi casa y me relajé con mi madre, mi novia, mis animales, y lo pasé genial. Para mí era muy extraño porque desde 1995 mi vida ha sido girar por todo el mundo, siempre en los circuitos. Es un sentimiento extraño al principio, pero he visto que me gusta mucho estar en casa y especialmente vivir sin la presión constante de los resultados de las carreras”, reveló Rossi en entrevista con el programa The Greatest Years.

“Ha sido una buena sensación, puedo imaginar un poco mi vida futura cuando deje de correr en moto. Así que creo que también puedo disfrutar de la vida cuando me retire. Esto es bueno y me permite tomar mi decisión más fácilmente”, aseguró el histórico 46, que pese a haber disfrutado el tiempo de aislamiento y descanso, siente pena al pensar en el retiro:

“Sinceramente, hablar para mí de terminar en medio de este escenario por la COVID-19 también tiene cosas positivas, porque para mí cuando pare será un día muy triste personalmente. Entonces no veo nada bueno", reconoció, y agregó:

"No espero nada positivo cuando me retire, solo espero una gran tristeza. Entonces, si puedo hacer esto sin los aficionados, sin gente alrededor, también sería más fácil. Así que seguro que si continúo, quiero intentar ser competitivo y tratar de hacer algunas buenas carreras”, comentó Rossi que tiene en Petronas una opción de seguir compitiendo a sus 41 años.

“Estoy muy contento con mi oportunidad en el equipo Petronas. Está claro que no es un equipo de fábrica, pero es una gran estructura, con un nivel muy alto técnicamente y de personal, tiene muchos muchachos jóvenes que trabajan allí e hicieron un trabajo fantástico con Quartararo y Morbidelli”, aseguró el italiano.

Se espera que en las próximas semanas, y con el lento retorno de las actividades deportivas, Rossi informe a los medios y su afición qué será de su futuro; si seguirá compitiendo o colgará el casco para siempre.