La chilena Tania González sufre falla mecánica y abandona la Copa Mundial de Moto Enduro

Una falla mecánica impidió que la chilena Tanía González terminara la segunda etapa de la Copa del Mundo de Moto Enduro FIM Femenina que se efectuó en la localidad de Marco de Canaveses bajo una persistente lluvia, retirándose a mitad de la prueba.

La piloto maulina se ubicaba entre las mejores 11 de las 14 participantes en las dos primeras pruebas de la dura competencia sobre un circuito barroso y resbaladizo. Tania había sorteado con éxito los test Extremo y Cross, pero en la última de Enduro, la moto comenzó a fallar, lo que la relegó a la última posición. Luego entró a boxes a reparación, pero el problema fue insalvable.

“Estoy bien bajoneada, la verdad. Triste, con rabia y frustración. Iba todo bien y tuve el mismo inconveniente mecánico del sábado. No fue un problema mío y eso me da tranquilidad. Fue un desperfecto de la moto. Iba a seis segundos de entrar al Top Ten, con posibilidades de avanzar”, indicó muy apesadumbrada la deportista de 24 años.

Tania no quiso ahondar en el inconveniente mecánico, abandonando la competencia muy decepcionada por todo lo que implicó llegar a Portugal tras un gran esfuerzo familiar, de sus auspiciadores y patrocinadores.

La piloto maulina vuelve a Chile el miércoles en la noche, pero ya promete regresar al certamen mundialista en 2021.

“Hoy no cometí errores, no me caí, no me quedé pegada, iba todo bien, pero me pasó este percance en la moto cuando estaba terminando la primera vuelta. Lo importante ahora es la experiencia que gané en estas dos últimas semanas, con el ritmo que tuve, pero estoy bien triste”, comentó la piloto natural de Licantén.

Terminada la temporada 2020 con su debut en una Copa del Mundo, González ya se está proyectando para el 2021, en cuyo horizonte está regresar a este certamen, ir a correr a Estados Unidos, los Six Days y participar de los campeonatos nacionales de enduro y motocross.

Tania González llegará a Chile el próximo miércoles 18 de noviembre a las 23:00 horas, trasladándose de inmediato a la ciudad donde reside, Curicó, para reunirse con su familia y su equipo de trabajo para planificar lo que será la próxima temporada.