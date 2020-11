Ruy Barbosa abandona en el Campionato Assoluti d’Italia debido a su lesión en el hombro

Con el fin de cuidarse para las dos últimas fechas del Campeonato Mundial de Moto Enduro FIM, el chileno Ruy Barbosa, de Husqvarna, abandonó en la octava y última fecha del Campionato Assoluti d’Italia, luego de que recrudeció la lesión en el hombro derecho. Este es el primer retiro en una carrera internacional en cuatro años del piloto en Europa.

El campeón planetario 2018 de Enduro categoría Youth estuvo presente este domingo entre los 118 participantes que largaron en la localidad de Liguria, ubicándose undécimo en el Cross Test 1. Sin embargo, en el Extreme Test 1 (la segunda prueba del día) se golpeó fuertemente en el hombro lesionado, quedando relegado al lugar 54° por la paralización de su brazo derecho. Esta situación lo obligó a abandonar.

“Me tuve que retirar... Fue una difícil decisión ya que en cuatro años de competir en el Campeonato Mundial nunca había tomado una decisión así. Lamentablemente, tuve un golpe contra el hombro derecho y perdí la fuerza completamente en el brazo, así que como no me estoy jugando nada en este campeonato, preferí no seguir para poder recuperarme del hombro para el próximo fin de semana en Portugal, donde estoy luchando por el primer lugar en mi categoría (Junior)”, comentó el chileno.