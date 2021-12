Este miércoles el destacado piloto chileno, Pablo Quintanilla, presentó la moto que utilizará en el próximo Rally Dakar 2022 de Arabia Saudita, donde junto a Nacho Cornejo representará a Chile como parte del equipo Monster Energy Honda Team.

Un buen 2021 ha tenido el nacional, ya que ha podido disfrutar de dos podios en las únicas dos carreras que ha enfrentado este año siendo parte de su nuevo equipo. “Esta es la primera temporada que hago con el equipo Honda HRC, ha sido un año bien movido, interesante y con una inyección de motivación desde que me inicié en el equipo”.

El primer desafío surgió en mayo, solo un par de días después de su incorporación al team, oportunidad en la que le tocó enfrentar un complicado Andalucía Rally montando una motocicleta que recién venía conociendo, la CRF450 Rally, su nueva compañera en la temporada 2021-2022.

“Partí con el Rally de Andalucía, fue mi debut con el equipo, una carrera más parecida a las de rally de autos, de hartos caminos, mucha vegetación, poca visibilidad, normalmente un terreno que no me acomoda mucho. Fue la primera carrera que hice y obtuve el tercer lugar, gané una etapa, me sentí súper cómodo, fue el primer approach que tuve en cuanto a sensibilidad con la moto, al feeling, las primeras sensaciones fueron muy buenas", comentó.

"De ahí en adelante estuvimos haciendo un test de suspensión y motor en julio y agosto, en Estados Unidos, fueron casi dos meses, donde ya ahí empecé a trabajar con los ingenieros la parte de la suspensión y estabilidad de la moto”, agregó.

Su segundo reto, llegó con el siempre desafiante Rally de Marruecos, oportunidad en la que Quintanilla debió enfrentar terrenos absolutamente difíciles, pero que supo sortear con pericia, para finalmente pararse en lo alto del podio, superando a experimentados pilotos como Toby Price, Daniel Sanders e incluso a Kevin Benavides, campeón de la edición 2021 del Rally Dakar.

Su próximo y más importante competencia se espera para este 2 de enero, el día en el que se da inicio a la 44ª edición del Rally Dakar, evento deportivo que se lleva a cabo completamente en tierras de Arabia Saudita desde el 2020 y que se alza como el rally raid más exigente del mundo, cuya etapa más larga, de las doce que presenta, se extiende por más de 1.100 kms.

“Faltan ya sólo un par de semanas para el gran objetivo del año que es ganar el Dakar. Como equipo estamos sólidos, sentimos que hemos hecho un buen trabajo y personalmente también me siento muy bien", explicó.

El chileno agregó: "siento que he hecho un año con un trabajo bien integral, he modificado algunas cosas de mi preparación y me he enfocado un poquito más en hacer más kilómetros de desierto, así que estoy súper contento, muy motivado y siento que estoy con todas las herramientas para poder ir a correr por este este gran sueño, gran objetivo que es ganar el Dakar”.

Además, Quintanilla entregó detalles de la tremenda máquina que utilizará. “La moto está especialmente desarrollada para el desierto, se trabaja con la base de cross, pero ya ahí empiezan a crecer un poquito los estanques, tenemos dos adelante, uno atrás, en donde tenemos 33 litros de combustible, lo que nos da cerca de 250 kms de autonomía".

"Es una moto que tiene harta fibra de carbono en la parte de la araña, tiene unas piezas especiales también para alivianar un poco el peso, se trabajó también un poco en la distancia de ejes para darle mayor estabilidad en las zonas rápidas del desierto. Tiene un motor 450, como sabemos la cilindrada de la moto está restringida hace ya un par de años", añadió.

El piloto contó que "a ese motor se le trata de sacar la mayor cantidad de jugo posible con la electrónica. Estamos con una velocidad de tope de 175 kms por hora. Es una moto compacta, si bien tiene mucha bencina y se ven los aparatos de navegación que son bien grandes, es una moto que está alrededor de los 140 kilos sin bencina, estamos hablando de que con bencina estamos en los 170 kilos".

"Personalmente me he acomodado mucho a la moto, al ángulo que tiene, a la posición, me acomoda bastante y estoy con todas las ganas para poder enfrentar este Dakar con todas las herramientas”, cerró.

Pablo Quintanilla armará las maletas y este próximo 26 de diciembre viajará rumbo al Dakar 2022, que se desarrollará entre el 2 y 14 de enero en tierras sauditas.