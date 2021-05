Nacho Cornejo se sube al podio del Sonora Rally pese a dura sanción: "En las dos etapas que restan intentaré recuperar el tiempo perdido”

El piloto chieno José Ignacio Cornejo demostró estar en plena forma luego de durísimo accidente que le obligó a abandonar el Dakar a principio de año, logrando subirse al podio en el Sonora Rally de México, su primera competencia oficial desde el infortunio sufrido en enero.

Cinco horas después de terminado el Rally, la organización entregó los tiempos de la etapa 3 que fue ganada por el estadounidense Ricky Brabec, seguido de su compatriota Kendall Norman y por el chileno de Monster Energy Honda Team, quien sufrió una penalización de 12 minutos.

El piloto iquiqueño había cruzado en la segunda posición detrás de su compañero Brabec, pero fue penalizado por una falta en una zona de velocidad controlada, donde se le sumaron 12 minutos como castigo.

“En zona de control de velocidad cometí un error y me pasé un poco, por lo cual me penalizaron. Si no fuera por eso, me habría ido mejor, pero perder 12 minutos es importante. El punto es que estoy acostumbrado al sistema de control de velocidad del Dakar y del mundial de Cross Country, pero acá tienen otra modalidad y no me di cuenta”, comentó.

En la clasificación general, Brabec quedó como líder con 5 horas 37 minutos 02 segundos. Lo escoltan Kendall Norman con 5:46’55” y el iquiqueño José Ignacio Cornejo con 5:54’42”.

“Pese a todo me sentí bastante bien con la moto, con un buen ritmo de carrera. Por ese lado estoy contento. Ahora a concentrarse y a no cometer errores. En las dos etapas que restan intentaré recuperar el tiempo perdido”, dijo Nacho.

Nacho Cornejo está en gran nivel en el rally de México.

La Etapa 4 y penúltima se efectuará en una distancia total de 366,21 kilómetros, de los cuales 217,10 serán de especiales entre Puerto Peñasco y Lagunita, donde los competidores se enfrentarán al desierto, dunas y playas.

LAS ETAPAS



-Jueves 13, Etapa 4: San Luis Río Colorado-San Luis Río Colorado, 366,21 kms.

-Viernes 14, Etapa 5: San Luis Río Colorado-San Luis Río Colorado, 196,42 kms.

-TOTAL KILÓMETROS: 1.459,08