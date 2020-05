"Está en una fase difícil": Felipe Massa reza por Michael Schumacher

A finales de 2013 el mundo del deporte se enteraba con terror del grave accidente sufrido por el siete veces campeón del mundo Michael Schumacher, quien golpeó su cabeza con una roca tras salirse de la pista mientras descendía por la Montaña de Salulire ubicada bajo el Pico de Burguin. Desde aquel día su salud se ha mantenido bajo el más hermético secreto.

Felipe Massa, que actualmente corre para Venturi en la Fórmula E, coincidió con el alemán en la escudería Ferrari, forjando una amistad que hasta el día de hoy lo mantiene como uno de los pocos a quienes se les permite visitar a Schumacher en su casa de Suiza, por lo que está al tanto de su delicada salud:

Massa y Schumi forjaron una gran amistad en Ferrari

"Sé cómo está, tengo información. Mi relación con él siempre ha sido muy cercana", y agregó: "creo que lo principal de todo esto es que sabemos que su situación no es fácil, que está en una fase difícil, pero debemos respetarlo, como he hecho con la familia. No les gusta divulgar ninguna información, ¿y quién soy yo para hacerlo?", reveló el brasileño a 'Expediente Futebol' en Fox Sports.

Pese a que este 2020 se cumplirán siete años del fatídico accidente, Massa no pierde la fe en que el káiser se pueda recuperar: “sueño y rezo todos los días para que mejore, para que vuelva a aparecer en un circuito, especialmente ahora con su hijo corriendo, para que pueda darle ánimos y seguirlo. Así que oro para que eso pueda suceder algún día".

Según trascendió hace algunos meses, el germano ya no estaría en estado vegetal, permitiéndole ser desconectado de la ventilación mecánica y experimentando "momentos de conciencia" y reconociendo a sus familiares y amigos.