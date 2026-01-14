Bastián Yáñez no tuvo una buena temporada el 2025, tras un paso irregular en Godoy Cruz de Mendoza, elenco con el que además descendió a la B en el fútbol trasandino. Experiencia que quiere dejar atrás.

Por lo mismo es que el veloz atacante se convertirá en el próximo refuerzo de O’Higgins de Rancagua, que se está reforzando para jugar la fase previa de Copa Libertadores este año.

Con 24 años se formó en Unión Española y tuvo pasos por la selección chilena Sub 23, tratándose de un jugador con mucha proyección en el fútbol nacional.

El salto al extranjero iba a suponer un crecimiento para Yáñez, que inició de buena manera siendo titular varias veces en el cuadro argentino, pero no logró afianzarse en esa condición.

Yáñez en Godoy Cruz

De esta forma se convierte en el quinto refuerzo del cuadro de Rancagua, que además tendrá nuevo técnico pues Lucas Bovaglio reemplazó a Paqui Meneghini.

El desafío en Libertadores para O’Higgins

O’Higgins tendrá una dura llave en Copa Libertadores durante febrero, pues el sorteo arrojó que deba enfrentar a Bahía de Brasil, uno de los cuadros más poderosos de la fas previa.

El encuentro de ida se disputará el 18 de febrero en El Teniente de Rancagua, mientras que la vuelta será en el norte de Brasil el 25 del mismo mes.

En caso de avanzar a la siguiente fase, el Capo de Provincia se enfrentará al ganador de la llave entre Tolima con el ganador del duelo entre The Strongest con Táchira.

