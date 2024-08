Una tremenda participación en los Juegos Olímpicos París 2024 tuvo el deportista nacional Yasmani Acosta, quien se colgó la anhelada medalla de plata en la lucha grecorromana (130 kilos).

Si bien en la gran definición perdió ante el cubano Mijaín López, su mentor e ídolo deportivo de Cuba, Yasmani tuvo tiempo para celebrar con la barra chilena que fue hasta Francia para apoyarlo.

Luego de recibir miles de felicitaciones de todo el país, además de luchadores del extranjero, Yasmani tuvo que demostrar que es uno más de los chilenos, con un festejo muy típico.

Fue Keno Salinas quien estuvo justo en el momento preciso y quien aportó con los hielos, porque los hinchas celebraron con el buen sabor de una piscola chilena, la que el luchador también se mandó al seco.

El salud de Yasmani Acosta con una piscola. Foto: Kenotrotamundos.

Yasmani y un salud para la historia de Chile

Fueron muchas las celebraciones que tuvo Yasmani Acosta en Francia, luego de la espectacular medalla de plata conseguida en París 2024, que agranda su historia y leyenda para la eternidad.

Por lo mismo había que celebrar como un buen chileno lo hace, por lo que no tuvo problemas en hacer un salud con un grupo de fanáticos que le llevaron una piscola, aunque tomó un poquito.

“Del pueblo chileno estoy muy agradecido, de que me apoyaran hasta acá, de haber confiado, de que no nos rendimos, que en Tokio no alcanzamos la medalla, pero acá lo conseguimos. Nunca se rindan”, agradeció.

Mira el video de la piscola:

