Tania Zeng no pudo y lamentablemente tuvo debut y despedida en los Juegos Olímpicos de París 2024. La tenimesista chilena de origen chino perdió en cinco sets contra la libanesa Mariana Sahakian con parciales de 11-4, 12-14, 5-11, 3-11 y 8-11. El duelo fue válido por la primera ronda de las clasificatorias.

En el inicio de la fase preliminar, la tía Tania mostró su mejor juego dominando completamente a su rival en el primer set. Tras ponerse 6-3 se fue como avión y llegó a estar 9-4 arriba, quedándose con el parcial con un expresivo 11-4 en cinco minutos.

Sin embargo, la libanesa empezó a tomarle la mano a la jugadora del Team Chile y se quedó con la segunda manga. Zeng estuvo arriba 6-3 y 7-4, pero Sahakian remontó hasta el 8-8 . En el 9-9 tomó la ventaja con un largo punto que finalizó con remache.

Zeng logró el 12-12 al defender una serie de remaches, pero en otro punto largo la recepción de otro remache se le quedó en la red a la chilena. Fue el 12-14 y set para Sahakian.

Pese a todo orgullo, nervios y emoción de la tía Tania

Ya en el tercer y cuarto set el dominio de la libanesa fue considerable y sentenció el triunfo con el 8-11 definitivo. Cabe recordar que fue la primera participación de Tania Zeng en unos Juegos Olímpicos y lo hizo con 58 años.

“Pese al resultado estoy muy feliz y la gente me siguió aplaudiendo. Voy a jugar hasta que el cuerpo no me dé, es la vida que elegí. Estoy orgullosa de representar a Chile y ser chilena”, dijo tras el duelo la destacada y querida deportista nacional.

¡Arriba tía Tania! Orgullo para Chile pese a la derrota en el debut de París 2024.

Agregó que “estoy muy emocionada. Estaba muy ansiosa antes del partido. Estar en este escenario, con mi familia y escucharlos. Había nervios, no podía sentarme, caminaba de acá para allá. No sé si nervios, pero mucha emoción”.

Respecto a la convivencia con los otros deportistas del Team Chile, Tania Zeng sentencia que “es muy lindo, ayer estuvimos en la inauguración, son todos amables y nos llenamos de energía. A estas alturas yo puedo ser como su mamá o su tía”.