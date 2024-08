Chile vive días felices en materia deportiva gracias a los Juegos Olímpicos de París 2024. Yasmani Acosta se metió en la final de la lucha grecorromana y aseguró una nueva medalla para el país. La vida del nacido en Cuba no ha sido fácil y acá te contamos su historia.

Tras el histórico Oro logrado por Francisca Crovetto en tiro, ahora Acosta escribió un nuevo capítulo feliz para el Team Chile en la capital de Francia. El nacional derrotó al chino Linzghe Meng en la semifinal, con lo cual se metió en la definición para ser campeón olímpico. Solo resta saber el color, pero una medalla regresará en el cuello del luchador. Claro que llegar hasta este hermoso momento, no ha sido fácil.

¿Quién es Yasmani Acosta, el nuevo medallista de Chile?

Acosta nació el 16 de julio de 1988 en Agramonte, Cuba. Desde pequeño mostró condiciones para la lucha y ya a los 10 años, comenzó a competir. Representando a la isla destacó y obtuvo muchos logros, pero el estilo de vida de su país de nacimiento, con las limitaciones conocidas, lo hicieron tomar la decisión de abandonar su territorio.

Acosta le puede dar el Oro a Chile. Imagen: Ernesto Zelada/IND.

Yasmani vino a Chile en 2015 para un Campeonato Panamericano de Lucha con la decisión tomada: no volver a Cuba. Tras competir y con la ayuda de Andrés Ayub, luchador nacional, abandonó el hotel de su delegación.

“Él sabía que quería quedarme y acordamos irme en la madrugada del día que teníamos que irnos al aeropuerto (…) Andrés me hace señas con las luces del auto y me voy al auto. Cuando me subí al auto lo que pienso es ‘si antes tenía la oportunidad de arrepentirme, ahora no hay vuelta atrás’. Pensaba muchas cosas en poco tiempo, en un segundo. De ahí vamos a un motel, Marín 014. Andrés me dice: ‘Entra tú solo, porque si no van a pensar que somos pareja. Te paso a buscar mañana jajajá'”, contó a EMOL.

Ocho años sin ver a su familia

De ahí vino otra lucha, la de obtener la ciudadanía chilena y poder competir. Mientras eso no sucedía, trabajó como guardia de seguridad e incluso estuvo sin entrenar. En 2017 pudo retomar su carrera y se estableció en el Centro Olímpico de Chile. Fue sancionado por parte de Cuba con ocho años sin entrar a la isla, perdiendo la opción de ver a su familia.

En lo deportivo la vida le comenzó a sonreír a Acosta, obteniendo diversos logros que lo llevaron a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 representando a Chile. Ahí rozó el Bronce, pero se quedó sin nada. En 2023 pudo volver a Cuba para encontrarse con sus seres queridos, tras lo cual ganó el Bronce en los Panamericanos de Santiago 2023.

Ahora en París 2024, Yasmani Acosta logró meterse en la final y tendrá la oportunidad de luchar por el 4° Oro de la historia de Chile. Su pelea será este martes 6 de agosto ante Mijaín López, cubano que fue su mentor en la isla. El enfrentamiento será a eso de las 12:15 horas de Chile.