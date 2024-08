Diego Moya se desahogó tras el triatlón de París 2024: mejoró su actuación, pero no quedó conforme, reconociendo el alto nivel de la competencia.

Este pasado miércoles por fin se pudo llevar a cabo la prueba del triatlón en los Juegos Olímpicos de París 2024, esto por los problemas de salubridad del agua del Río Sena. El chileno Diego Moya remató 28° con un tiempo de 1:47:47, mejorando dos puesto respecto a lo realizado en Tokio 2020.

Con este resultado, Moya se convierte en la mejor presentación de un triatleta chileno masculino en unos Juegos Olímpicos. Sin embargo, el deportista no quedó para nada contento y lanzó sabrosas declaraciones.

“¡Deporte culiao duro! Es muy fuerte el nivel y cada vez sube más. Si bien nos cambiaron la fecha, más que el día era el horario”, dijo Moya a Chilevisión.

Agregó que “significó casi tres horas más de calor. No estábamos tan entrenados para eso y hubo que adaptarse de buena manera”.

A pensar en Los Ángeles y reacciones de Gaspar Riveros

Añade que “se sintió mucho el calor corriendo, parecía una maratón. Creo que fue mi peor día, me sentí muy mal, lejos de las sensaciones que traía entrenando. Me voy decepcionado, pero con el fuego para seguir entrenando. Me queda sí o sí un ciclo más”.

“Desde mañana me pongo a pensar en Los Ángeles, esos serán mis verdaderos Juegos Olímpicos, porque todavía no estoy en la madurez que necesito para este deporte tan exigente”, concluyó Moya.

Gaspar Riveros en París 2024.

Por su parte, Gaspar Riveros quedó 38° con un crono de 1:49:48. “Yo sabía que todo dependía de mi natación, que es como mi tendón de Aquiles. Si salgo en los primeros grupos la carrera se me da totalmente diferente, hoy salí en el segundo grupo y no pude conectar. Traté de salvar el día corriendo, pero a este nivel, el mejor del mundo, un detalle pequeño te cuesta la carrera”.

Sentenció que “al ser un deporte combinado, si no nadas fuerte pierdes la carrera. Hoy me pasó eso. Aprender de esto y a mejorar mi natación. Me hubiese gustado pelear más adelante”.