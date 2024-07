¿Dónde ver a Argentina vs Irak? Horario y transmisión de los Juegos Olímpicos de París 2024

El fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 no permite mayor descanso y las selecciones ya vuelven a la cancha para un nuevo encuentro. Argentina no tuvo un debut feliz, pero no hay tiempo de lamentaciones y ahora se mide ante Irak. Revisa cómo ver el partido.

La Albiceleste vive un gran momento a nivel adulto, en donde son los actuales campeones del mundo y bicampeones de América. Este rendimiento quieren traspasarlo a la Sub 23, la cual también está integrada por los experimentados Nicolás Otamendi, Julián Álvarez y Gerónimo Rulli. El estreno ante Marruecos no fue el esperado y dejó la obligación de ganar en esta segunda jornada del fútbol olímpico.

¿Dónde ver a Argentina vs Irak?

El partido de la Albiceleste no tendrá transmisión televisiva en Chile, pero podrá ser visto de forma gratuita en el canal de YouTube Claro Sports.

¿A qué hora es el fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024?

El duelo de Argentina e Irak será este sábado 27 de julio a las 9:00 horas de Chile, en el Parc Olympique Lyonnais de Décines-Charpieu, Francia.

La gran polémica ante Marruecos

El debut de Argentina contra Marruecos, más allá de la derrota, dejó una gran polémica. Partiendo por el hecho de que el duelo tuvo 15 minutos de descuentos, la Albiceleste igualó pasado ese tiempo. La invasión de hinchas africanos provocó la suspensión del duelo y tras más de una hora, se volvió a jugar con la anulación del tanto para los dirigidos por Javier Mascherano.

La Albiceleste ahora se mide ante un seleccionado que comenzó sorprendiendo, ya que Irak derrotó en su estreno a Ucrania por 2-1. De esta manera, Argentina se encuentra contra las cuerdas y una nueva caída podría costarles la clasificación en el grupo B. Solo clasifican los dos primeros lugares de cada zona.