Chile tiene presencia en el atletismo y una de las principales deportistas nacionales en este deporte es Martina Weil, quien hizo su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024. La velocista tiene otra oportunidad para seguir en carrera y acá te contamos su programación.

Weil hizo su estreno en una cita de los anillos este lunes, donde tuvo la oportunidad de correr en el tercer heat de la jornada y obtuvo el 4° lugar con un tiempo de 51.15. Esto no le permite avanzar a la semifinal de manera directa, pero al menos le da la posibilidad de seguir en carrera gracias a un repechaje, donde podrá obtener la anhelada clasificación. Conoce cuándo volverá a la pista.

¿Cuándo vuelve a correr Martina Weil en los Juegos Olímpicos de París 2024?

La nacional volverá a la pista del Stade de France este martes 6 de agosto a las 5:20 horas de Chile, para disputar el repechaje de los 400 metros planos. En caso de clasificar a la semifinal, esta se disputará el miércoles 7 de agosto a las 14:45 horas.

¿Dónde ver a Martina Weil en el atletismo de los Juegos Olímpicos?

Todo París 2024 podrá ser visto en el canal de YouTube de Claro Sports, la página web y la aplicación del mismo nombre, además estarán disponibles de forma online en Pluto TV. En cuanto a la TV, Chilevisión y DSports darán los Juegos Olímpicos, aunque no se sabe con exactitud a qué eventos se irán conectando.

“Ya boté los nervios”

Weil si bien no pudo clasificar a la semifinal, tiene la mente puesta en la disputa del repechaje. La chilena se sacó la presión del debut. “Es el segundo mejor tiempo que corrí esta temporada, no me sentí mal, pero sé que puedo mucho más. Demasiado contenta que haya repechaje, ya boté los nervios, ya estoy lista“, indicó la campeona panamericana.