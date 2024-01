A pesar de sus 1.59 metros de altura, el venezolano Yeferson Soteldo es un jugador que ha sabio hacerse de un nombre en Sudamérica. El atacante destaca por su talento dentro de la cancha, además de claro, tener una personalidad bastante pintoresca.

Justamente su corta estatura está siendo todo un tema para el jugador en su paso por Gremio. La camiseta oficial del club no le queda producto de su pequeñes, viéndose obligado a tener que usar tallas de niño.

Lo que comenzó como una broma por parte de los hinchas, fue transparentado por el propio Soteldo, quien declaró a los medios la talla S le queda todavía grande y la XS no existe en el cuadro de Porto Alegre.

“El problema es que la camiseta ‘P’ (S en Chile) todavía me queda grande, no me gusta. En Santos usé ‘PP’ (XS), pero acá en el Gremio esta talla no existe. Llevo una talla de niño, pero está bien”, afirmó entre risas el atacante.

Habrá que ver si en Gremio se ponen las pilas al respecto y confeccionan una camiseta especial para el venezolano. Por lo menos por ahora, el pequeño Soteldo tendrá que saber seguir jugando con las tallas infantiles.

¿Cuándo juega el Gremio de Yeferson Soteldo?

Gremio verá acción este domingo 28 de enero (16:00 hora de Chile) ante Brasil de Pelotas por la fecha 3 del Campeonato Gaúcho. En el certamen estadual los de Porto Alegre marchan sextos tras ganar uno y perder otro en las primeras dos jornadas.

