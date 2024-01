Xavi se pone ultimátum por su futuro en Barcelona: "Si no gano un título, me voy"

La goleada que recibieron a manos del Real Madrid, en la definición de la Supercopa de España, provocó un remezón dentro del Barcelona, a tal punto que se puso en duda la continuidad de Xavi Hernández como su director técnico.

Si esto se suma que en La Liga está a ocho puntos del único líder, Girona; que en Champions League está en octavos de final, donde enfrentará a Napoli; y que en Copa del Rey dejó muchísimas dudas en su ajustada victoria al Barbastro, la situación no está buena.

Por ese motivo, Xavi hizo frente a las críticas en su contra y aseguró que cuenta con el respaldo irrestricto del presidente de Barcelona, Joan Laporta, pues “nos ha trasladado un mensaje de fe y confianza en el staff y a los jugadores. Estoy muy contento con su visita”.

En esa línea, el DT culé deja en claro que “todavía tenemos trofeos por disputar, este año el objetivo es ganar la Copa, Liga o Champions”, y advierte que “si no se cumple, me iré“, agregando que “el día que los jugadores no estén más conmigo, agarraré mis cosas y me iré”.

¿Cómo ha sido el desempeño de Xavi como DT en Barcelona?

El ex volante está en su tercera temporada como técnico del cuadro catalán, y pese a las críticas que hoy recibe, está con un rendimiento actual del 70.24 por ciento, en base a 18 victorias, cinco empates y cinco derrotas, en las tres competencias que hoy disputa.

Tras su llegada a Barcelona, en reemplazo del neerlandés Ronald Koeman, la institución se reencontró con la gloria, y bajo su mandato, Xavi ganó dos títulos, la Supercopa de España 2023 y la pasada temporada del fútbol hispano, con una efectividad del 70,44%.

¿Cuándo es el próximo partido de los culés?

Luego de perder la Final en la Supercopa, el elenco de la Ciudad Condal vuelve a la acción este jueves 18 de enero, cuando deba visitar por octavos de final en la Copa del Rey al Unionistas de Salamanca, equipo de la Tercera División, desde las 15:30 horas (de Chile).

¿Ganará algún título Xavi con Barcelona esta temporada? ¿Ganará algún título Xavi con Barcelona esta temporada? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.